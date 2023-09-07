مدحت عبد الهادي: سامسون سيظهر بشكل مختلف.. ولا خلاف على قدرات عبد الشافي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - الزمالك ضد الداخلية

عدد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك مكاسب تجربة فريقه الودية أمام السكة الحديد.

وفاز نادي الزمالك على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل ناصر منسي وسامسون أكينيولا (هدفين) أهداف الزمالك في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.

وقال المدرب العام للزمالك عبر موقع ناديه:" المباراة الودية أمام السكة الحديد كانت مفيدة بالنسبة للفريق خاصة وأنها ساعدت على منح الفرصة لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

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وتابع :" قررت خوض المباراة على ثلاثة أشواط للدفع بكل اللاعبين ومنح الفرصة للجميع لتجهيزهم للموسم الجديد بالشكل الأمثل".

وأضاف :" تسجيل سامسون أكينيولا هدفين أمر جيد ويساعد الجهاز الفني في تجهيزه للفترة المقبلة. تحدثت مع اللاعب وطالبته بنسيان الفترة الماضية وأن يثق بشكل أكبر في قدراته. سامسون سيظهر بشكل مختلف خاصة أنه بدأ في إنقاص وزنه".

وواصل عبد الهادي "جميع اللاعبين كانوا يعانون من ضغوطات منذ الموسم الماضي، وكان لدينا ثقة أن الزمالك سيعود ليظهر بالشكل المميز ".

وتابع "مشاركة محمد عبد الشافي بعد فترة من الغياب أثلج صدر الجهاز الفني كونه أحد عناصر الخبرة في صفوف الفريق. لا خلاف على إمكانيات عبد الشافي وسيكون إضافة بكل تأكيد مثلما كان من قبل ".

وأكمل "خضنا فترة إعداد مميزة وطبقنا ما نريده أمام السكة الحديد الفريق الذي يلعب بشكل منظم، وأهم أمر بالنسبة لي هو الاطمئنان على حالة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية".

وأتم "سنسلم المهمة لأوسوريو بتقرير شامل لحين عودته غدا. كل المجموعة المتواجدة في صفوف الزمالك عليهم مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد ولكنهم قادرون على النجاح".

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

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