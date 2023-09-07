صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي

أعلن نادي الفيحاء السعودي عن تعاقده مع المغربي عبد الحميد صابيري لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح الفيحاء في بيان عبر موقعه الرسمي أنه انتهى من إجراءات التوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشف الفيحاء عن امتلاكه لخيار الشراء في نهاية الموسم.

عبد الحميد صابيري صنع أول أهداف منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وكان ذلك أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليسجل رومان سايس وتنتهي المباراة بفوز تاريخي لأسود الأطلس بهدفين دون رد.

كانت تلك الرصاصة الأولى في المغامرة الأهم بتاريخ العرب وإفريقيا في كأس العالم، حيث تعادل أسود الأطلس قبلها مع كرواتيا سلبيا، ثم انتصروا على كندا 2-1 ليتأهلوا إلى دور الـ 16.

الرحلة استمرت بالتغلب على إسبانيا بركلات الترجيح، ثم إقصاء البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع النهائي، قبل خسارة نصف النهائي أمام فرنسا، واحتلال المركز الرابع -الأعلى في تاريخ العرب وإفريقيا بكأس العالم- بخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

صابيري -26 عاما- بدأ مسيرته الكروية في ألمانيا عبر عدة أندية أبرزها دارمشتادت ونورمبرج وبادربورن، وله تجربة إنجليزية واحدة مع هدرسفيلد.

واتجه المغربي إلى إيطاليا في 2020 عبر بوابة أسكولي، ومنه إلى سامبدوريا في صيف 2022 السابق لكأس العالم.

وفي يناير التالي للمونديال تعاقد معه فيورنتينا مقابل 2.5 مليون يورو، وتركه معارا مع سامبدوريا إلى نهاية الموسم.