خبر في الجول - استمرار مفاوضات منتخب مصر لوديتي شهر أكتوبر المقبل

تتواصل مفاوضات مسؤولو اتحاد الكرة المصري بشأن المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الأول في الأجندة الدولية لشهر أكتوبر المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات مستمرة لإقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر ضد الجزائر وزامبيا في شهر أكتوبر المقبل.

وسيتم حسم تفاصيل الاتفاق على المباراتين بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

ومن المرجح أن تقام مباراة مصر والجزائر خارج البلاد.

وسبق أن صرّح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق: "في شهر أكتوبر هناك توقف دولي نريد خوض مباراتين وديتين".

وأردف "مباراة منهم قد تكون أمام الجزائر ونبحث الآن عن ودية أخرى".

وصرّح روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إثيوبيا قائلا: "التوقف الدولي المقبل سيكون بين 9 و17 أكتوبر بالنسبة للمباريات هناك تفاهم كبير، لكن دون تحديد مواعيد المباريات".

وسيواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا في غدا الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ثم سيلتقي تونس وديا يوم 12 سبتمبر الجاري الموافق يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر ضمن بالفعل تأهله متصدرا عن المجموعة للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار شهر يناير المقبل.