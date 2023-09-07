الزمالك يعلن تلقيه عرضا من الداخلية لضم لاعب وسط الشباب

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق 2005 الزمالك

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن تلقي النادي عرضا من الداخلية لضم يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق 2005.

وأوضح رئيس قطاعات الناشئين أن الزمالك تلقي فاكس رسمي من الداخلية، يرغب خلاله الأخير في الحصول على خدمات يوسف أحمد حسن على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد للمشاركة مع الفريق في الدوري المصري.

وأشار إسماعيل أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ستحسم موقف اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة:
تقرير: العطل من خارج الزمالك.. ماذا يعيق فكرة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي تحضيرا للكونفدرالية.. سامسون يقود الزمالك للفوز على السكة الحديد بثلاثية وديا الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه خضري لـ في الجول: تلقيت الاستغناء من الزمالك.. وحسم خطوتي المقبلة قريبا

ويعد اللاعب من المواهب الشابة الواعدة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وسيكون له شأن قوي ومن الركائز الأساسية للفريق الأول في المستقبل القريب، حسبما أوضح إسماعيل يوسف.

يأتي ذلك بعدما فاز نادي الزمالك على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل ناصر منسي وسامسون أكينيولا (هدفين) أهداف الزمالك في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.

يوسف أحمد حسن الزمالك الداخلية
نرشح لكم
إيسترن كومباني يعلن انتقال لاعب وسط لـ فاركو مدحت عبد الهادي: سامسون سيظهر بشكل مختلف.. ولا خلاف على قدرات عبد الشافي تحضيرا للكونفدرالية.. سامسون يقود الزمالك للفوز على السكة الحديد بثلاثية وديا تقرير: العطل من خارج الزمالك.. ماذا يعيق فكرة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي رابطة الأندية تعلن إقامة قرعة الدوري يوم الاثنين دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا
أخر الأخبار
أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة 2 دقيقة | السعودية
إيسترن كومباني يعلن انتقال لاعب وسط لـ فاركو 12 دقيقة | ميركاتو
الشرق الأوسط: فشل صفقة انتقال سانشو إلى الاتفاق.. والكشف عن السبب 31 دقيقة | ميركاتو
بيرسي تاو: هذا سبب المشاركة في 75 دقيقة فقط 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدحت عبد الهادي: سامسون سيظهر بشكل مختلف.. ولا خلاف على قدرات عبد الشافي 59 دقيقة | الكرة المصرية
صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي ساعة | السعودية
خبر في الجول - استمرار مفاوضات منتخب مصر لوديتي شهر أكتوبر المقبل ساعة | منتخب مصر
الزمالك يعلن تلقيه عرضا من الداخلية لضم لاعب وسط الشباب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر