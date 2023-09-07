الزمالك يعلن تلقيه عرضا من الداخلية لضم لاعب وسط الشباب

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن تلقي النادي عرضا من الداخلية لضم يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق 2005.

وأوضح رئيس قطاعات الناشئين أن الزمالك تلقي فاكس رسمي من الداخلية، يرغب خلاله الأخير في الحصول على خدمات يوسف أحمد حسن على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد للمشاركة مع الفريق في الدوري المصري.

وأشار إسماعيل أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ستحسم موقف اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الساعات المقبلة.

ويعد اللاعب من المواهب الشابة الواعدة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وسيكون له شأن قوي ومن الركائز الأساسية للفريق الأول في المستقبل القريب، حسبما أوضح إسماعيل يوسف.

يأتي ذلك بعدما فاز نادي الزمالك على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل ناصر منسي وسامسون أكينيولا (هدفين) أهداف الزمالك في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.