زميل تريزيجيه يتركه.. جانيني إلى الفتح السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي عن تعاقده مع المهاجم جانيني قادما من صفوف طرابزون سبور التركي.

لاعب كاب فيردي الدولي البالغ من العمر 32 عاما، انتقل مقابل 1.1 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت، في اليوم الأخير لسوق الانتقالات بالدوري السعودي.

جانيني كان زميلا للجناح المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف طرابزون سبور.

وبدأ اللاعب مسيرته في البرتغال، عبر أندية فيلينسي وليريا وبنفيكا وألوهانيسي وناسيونال ماديرا.

وفي 2014 غادر اللاعب الإفريقي البرتغال متجها إلى سانتوس لاجونا المكسيكي.

وبعد 4 أعوام حط جانيني رحاله في الدوري السعودي للمرة الأولى عبر بوابة أهلي جدة، مقابل 10.24 مليون يورو.

وفي 2020 رحل اللاعب إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، وتوج معه بالدوري التركي، وفي يناير 2023 خرج معارا إلى الشارقة الإماراتي الذي فاز معه بكأس السوبر.

في تجربته السابقة بالمملكة العربية السعودية، لعب جانيني 56 مباراة بقميص الأهلي، وسجل 32 هدفا وصنع 10.