تحضيرا للكونفدرالية.. سامسون يقود الزمالك للفوز على السكة الحديد بثلاثية وديا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:24

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

فاز نادي الزمالك على نظيره السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل ناصر منسي وسامسون أكينيولا (هدفين) أهداف الزمالك في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري

الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - مصطفى شلبي.

الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.

وفي الدقيقة 40 سجل سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب البنيني ويحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 41.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر ليعود للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الركبة، وشارك على حساب زميله مصطفى شكري.

وشارك في الشوط الثاني كل من عمر جابر ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو بدلا من محمود علاء ومصطفى الزناري ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي‏، وبعدها شارك معاذ علاء بدلا من عبد الرحمن نفاد لينتهي الشوط الثاني بتقدم الأبيض بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثالث شارك كل من كريم عبد الحق ومحمد صلاح بدلا من محمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار"، وبعدها دفع الجهاز الفني بعلي ياسر بدلا من سيف الدين الجزيري.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

الزمالك السكة الحديد سامسون أكينيولا
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