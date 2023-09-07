ملف اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - الغامدي في الاتحاد .. العمار إلى الأهلي وصابيري في الفيحاء
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:18
كتب : FilGoal
قدَّم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للساعات الأخيرة من اليوم الأخير للانتقالات في الدوري السعودي.
وأغلق السوق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، مع انطلاق الجمعة 8 سبتمبر.
وإليكم أبرز الصفقات التي تمت وكذلك أبرز الأخبار المتداولة بخوض الانتقالات في الساعات الأخيرة.
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رسميا - آخر الواصلين.. الحزم يعلن 3 صفقات
1- استعارة ماجد قشيش من النصر لمدة عام
2- استعارة ريان الموسى من ضمك لمدة عام
3- محمد أبو سبعان لمدة موسم من الفيحاء
رسميا - اتحاد جدة يعلن تعاقده مع فيصل الغامدي قادما من الاتفاق
✍️| أنهت ادارة الفريق الأول لكرة القدم بـ #نادي_أبها اجراءات انتقال اللاعب #حسن_العلي حتى 2025 م ،قادماً من النادي الأهلي .#حسن_العلي_أبهاوي ❤️💙 pic.twitter.com/LRLqfEldge— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
رسميا - أبها يعلن تعاقده من حسن العلي قادما من أهلي جدة لمدة موسمين
✍️ حُسمت الأمور .. فيصل اختار النمور 🐅 pic.twitter.com/4fi2isTFaw— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 7, 2023
رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع راكان الكعبي قادما من الاتفاق لمدة 3 سنوات
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راكان الكعبي فيحاوي حتى 2026م 🤩🧡https://t.co/Tq9AziMLpV#الفيحاء #مع_الفيحاء #راكان_الكعبي_فيحاوي pic.twitter.com/ksuJisf5nK— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 7, 2023
رسميا - إعارة مختار علي من النصر إلى الفتح لمدة موسم
مختار علي فتحاويًا بنظام الإعارة 💙 pic.twitter.com/YaXl0leNIg— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 7, 2023
رسميا - الأهلي يتعاقد مع عبد الله العمار ظهير أيسر ضمك لمدة 3 مواسم
عبدالله العمار أهلاوي لمدة ٣ مواسم ⚽️💚@a_alammar2#العمار_أهلاوي pic.twitter.com/wmyKJ7ugur— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 7, 2023
رسميا - أبها يعلن التعاقد مع المدافع زياد الصحفي مدافع اتحاد جدة بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد
✍️| وقعت إدارة الفريق لكرة القدم بـ #نادي_أبها عقداً احترافيا مع اللاعب #زياد_الصحفي لمدة موسم رياضي واحد حتى 2024 م ، مع أفضلية التجديد . #زياد_الصحفي_ابها pic.twitter.com/wuFshDURX9— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
رسميا - عبد الله المقرن مهاجم الأهلي ينتقل إلى الفتح لمدة 4 سنوات
رحبوا بالفتحاوي الجديد 🫡
المقرن فتحاوي حتى 2027 💙🤩 pic.twitter.com/ERQB9GnYFj— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 7, 2023
رسميا - الفيحاء يعلن إعارة لاعبه متعب الخالدي إلى الترجي
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مجلس إدارة نادي #الفيحاء يوافق على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن متعب الخالدي إلى نادي #الترجي لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/xDNXknhfOJ— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 7, 2023
رسميا - الوحدة يعلن تعاقده مع الجناح الهولندي فيتو فان كروي قادم من سبارتا روتردام
🎥| الجناح الهولندي فيتو 🇳🇱
فارس جديد في كتيبة الفرسان 🏇😍#الوحدة pic.twitter.com/U47tXheNz9— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 7, 2023
الرياضية - صفقة انتقال محمد العويس حارس الهلال إلى الشباب تمر بصعوبات في الاتفاق بين اللاعب والزعيم
رسميا - التعاون يتعاقد مع عبد الفتاح آدم لاعب النصر لمدة 3 سنوات
على متن الرحلة تواجد فتّاح 🔫
عــاد الـهـوى عــاد 🎼#فتاح_تعاوني 💛 pic.twitter.com/F7NEArk0V3— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
سبورت 24: النصر يوافق على إعارة ماجد قشيش إلى الحزم
الشرق الأوسط: الفتح يحسم اتفاقه مع المهاجم عبد الله المقرن من أهلي جدة
الشرق الأوسط: الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب أهلي جدة السابق ينتقل إلى ضمك قادما من ووهان الصيني
رسميا - إعارة أمين بخاري حارس مرمى النصر إلى صفوف الاتفاق لمدة عام.
طائرة فارسنا الجديد تحطُ الرحال في كتيبة النواخذة ✈️
أمين بخاري؛ رسميًا اتفاقي ✍️🟢#الاتفاق | #بخاري_اتفاقي pic.twitter.com/kL1mYEBbiT— نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 7, 2023
عكاظ: نادي الفتح يطلب التعاقد مع هارون كامارا مهاجم الاتحاد
عكاظ: الوحدة في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع فواز القرني حارس الشباب
رسميا - أبها يعلن ضم عبد الإله الشمري من الشباب بعقد مدته عامين
✍️| أنهت إدارة الفريق لكرة القدم بـ #نادي_أبها إجراءات التعاقد مع اللاعب #عبدالإله_الشمري حتى 2025 م مع أفضلية التجديد .#عبدالإله_الشمري_ابهاوي 💙❤️ pic.twitter.com/iL0LiiUiSH— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الأهلي طلب ضم حسين قاسم لاعب الطائي مقابل 3 ملايين دولار.. والطائي رفض وطلب 10 ملايين
رسميا: الطائي يعلن ضم الكرواتي ماركو دوجانيتش من رابيد بوخارست لمدة عامين
رسميًا : نادي #الطائي يتعاقد مع المهاجم الكرواتي
ماركو دوقانيتش pic.twitter.com/8WehDqU2GM— إذاعة يو اف ام (@ufmradio) September 7, 2023
الشرق الأوسط: النصر يوافق على إعارة مختار علي لنادي الفتح
الشرق الأوسط: إدارة اتحاد جدة تجتمع مع المدرب نونو سانتو لاعتماد البرتغالي جوتا خارج قائمة الـ 8 الأجانب للموسم الجديد.
الرياضية: أهلي جدة يضم عبد الله العمار ظهير ضمك لمدة 3 سنوات
رسميا - أبها يعلن توقيع عقد احترافي مع لاعبه وسيم الشهري لمدة موسم واحد
✍️وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ #نادي_أبها عقداً احترافياً مع اللاعب #وسيم_الشهري لمدة موسم رياضي حتى 2024 م 💙❤️
متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/9odRYCJkFj— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 7, 2023
رسميا - التعاون يضم صالح الوحيمد حارس مرمى اتحاد جدة معارا لمدة عام واحد
✍️| أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع حارس مرمى نادي الاتحاد #صالح_الوحيمد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. pic.twitter.com/yiODXQTO7c— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
رسميا - النصر يعلن تعاقده مع الحارس الدولي راغد النجار قادما من التعاون السعودي لمدة 3 سنوات
حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي 💛
حتى عام 2026م 🤩 pic.twitter.com/bBMLuLERZ3— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023
رسميا - الأخدود يعلن تعاقده مع الجناح سافيور جودوين بطل كأس العالم تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2013.
#WELCOME_Godwin ⚡️🤩 pic.twitter.com/dah8v4QVHa— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الاتفاق يتراجع عن فكرة التعاقد مع سانشو بعد أن طلب مانشستر يونايتد 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.
الرياضية: الاتفاق يتوصل لاتفاق مع النصر لاستعارة حارسه أمين بخاري
الشرق الأوسط: الوحدة يضم حسن العمري من التعاون.. وناديه أعلن رحيله.
📄| شكرًا حسن العمري ونتمنى لك التوفيق. #شكرًا_حسن 💛 pic.twitter.com/PgIcVdxChW— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 7, 2023
سبورت 24: الأهلي ينافس النصر بـ 15 مليون ريال لضم عبد الله العمار لاعب ضمك
رسميا - الفيحاء يعلن تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب قادما من فيورنتينا الإيطالي.
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هناك رجال في #الفيحاء ، صابيري أحدهم 💪🏻#صابيري_فيحاوي 🤩🧡 pic.twitter.com/hA3TF6cvh7— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 7, 2023
الشرق الأوسط: الفتح يقرر الاستغناء عن البرازيلي بيتروس لتسجيل جانيني.
رسميا - نادي الفتح يعلن تعاقده مع جانيني لاعب أهلي جدة السابق.
مفترسًا فتاكًا ⚔️
ساطيًا أمام الشباك😎🔥#جانيني_فتحاوي pic.twitter.com/xwQU3BXt4H— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 7, 2023
أسباب تعطل محاولات الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو.
رسميا - انتقال الظهير الأيمن راضي العتيبي -24 عاما- من الحزم إلى الاتفاق.
رسميا - اتحاد جدة يتعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس
رسميا - الاتفاق يضم ديماراي جراي جناح إيفرتون
شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة