انتهت - مصر الأولمبي (1) (1) روسيا.. تعادل قبل مواجهة جديدة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد روسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب روسيا للمحليين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: محمد حمدي يسدد ركلة ثابتة ترتطم بالقائم الأيسر

ق 74: خروج خاطئ من سيحا وتسديدتين من مهاجم روسيا وكلاهما ارتطمتا بالقائم الأيمن

ق 69: عرضية متقنة من صابر صوب مصطفى سعد لكن الأخير كرته تمر أعلى العارضة

ق 68: محمود صابر يراوغ ويسدد كرة قوية يمنعها الحارس ببراعة

ق 48: عرضية من روسيا من الجهة اليسرى وتسديدة تعلو العارضة

ق 46: الحارس يتسلم الكرة بطريقة خاطئة ويخطفها منه مهاجم روسيا ويسددها ويتصدى لها الحارس ويتابعها مهاجم روسيا الآخر في الشباك

بداية الشوط الثاني.. 4 تغييرات لكل منتخب

نهاية الشوط الأول

ق 8: بلال مظهر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد عرضية محمود صابر.

بداية اللقاء

مصر الأولمبي روسيا ودية
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