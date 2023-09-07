انتهت - مصر الأولمبي (1) (1) روسيا.. تعادل قبل مواجهة جديدة
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب روسيا للمحليين.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+1: محمد حمدي يسدد ركلة ثابتة ترتطم بالقائم الأيسر
ق 74: خروج خاطئ من سيحا وتسديدتين من مهاجم روسيا وكلاهما ارتطمتا بالقائم الأيمن
ق 69: عرضية متقنة من صابر صوب مصطفى سعد لكن الأخير كرته تمر أعلى العارضة
ق 68: محمود صابر يراوغ ويسدد كرة قوية يمنعها الحارس ببراعة
ق 48: عرضية من روسيا من الجهة اليسرى وتسديدة تعلو العارضة
ق 46: الحارس يتسلم الكرة بطريقة خاطئة ويخطفها منه مهاجم روسيا ويسددها ويتصدى لها الحارس ويتابعها مهاجم روسيا الآخر في الشباك
بداية الشوط الثاني.. 4 تغييرات لكل منتخب
نهاية الشوط الأول
ق 8: بلال مظهر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد عرضية محمود صابر.
بداية اللقاء