تقرير: العطل من خارج الزمالك.. ماذا يعيق فكرة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

لا يزال الشباب السعودي يحاول ضم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، إلا أن تلك المحاولات تواجه مشكلة تتخطى موافقة النادي الأبيض.

جاء ذلك وفقا لما ذكره عماد الصائغ صحفي جريدة الرياض السعودية، حيث ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن تركي، العضو الذهبي بنادي الشباب، قد تكفل بقيمة صفقة انتقال زيزو بالإضافة إلى مبلغ التسوية مع المدافع البرازيلي إياجو سانتوس.

هنا تكمن المشكلة، حيث يحتاج الشباب أولا لفسخ عقد إياجو كي يُفسح مكانا للاعب محترف أجنبي في قائمة النادي.

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ولكن أوضح الضائع أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما قد رفض كل الحلول المقترحة، سواء الإعارة أو الانتقال أو المخالصة وفسخ العقد بحصوله على كامل مستحقاته.

وتضم قائمة الشباب 9 أجانب بالفعل، وهم الحارس الكوري سيونج جيو كيم، والمدافع المغربي رومان سايس، والمدافع البرازيلي إياجو سانتوس، ولاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويار، ولاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا، ولاعب الوسط الإنجليزي مو أدامز، والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، والجناح البرازيلي كارلوس جونيور، والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

والحد الأقصى هو 8 أجانب في قائمة الفريق، و7 في قائمة المباراة، بينما يظل التسجيل مفتوحا على أن يتم تقديم 8 أجانب فقط في القائمة النهائية بحلول 15 سبتمبر.

وكان عماد البناني المدير التنفيذي المؤقت لنادي الزمالك قد قال عبر قناة النهار: "لا نملك رفاهية الوقت لترك ملف احتراف زيزو للمجلس القادم، ونعمل جاهدين على إنهاء هذا الملف والحفاظ على اللاعب الذي ينتظر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة".

وأكمل "أوسوريو وجمهور الزمالك والرأي العام يريدون استمرار زيزو مع الزمالك وهذا ما سنعمل عليه والأولوية لأن يستمر مع الزمالك ولكن سيكون هناك دراسة جيدة لأي عرض مقدم له والأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد فتوح".

وشدد "لا يوجد أي سيولة مالية في خزينة الزمالك والأزمة المالية كبيرة جدا بما لا يلبي المتطلبات المالية الحالية للنادي".

وخاض زيزو 46 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وساهم في 40 هدفا.

ونجح زيزو في تسجيل 22 هدفا وصناعة 18 آخرين.

وخلال منافسات الدوري المصري نجح زيزو في تسجيل 13 هدفا وصناعة مثلهم.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا في مطلع سبتمبر من أجل الاستعدادا للموسم الجديد.

وتقام قرعة منافسات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

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