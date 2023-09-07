مؤتمر مصطفى محمد: عرض من الدوري السعودي؟ ارتدي حاليا قميص منتخب مصر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

هدف مصطفى محمد ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

رفض مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر الرد على ماذا سيقرر حال وصول عرض له من الدوري السعودي، وشدد على أهدافه مع المنتخب.

ويستضيف منتخب مصر على استاد الدفاع الجوي نظيره الإثيوبي في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي حسم المنتخب تأهله لها مسبقا.

وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر: "نلعب دائما على الفوز ونضعه أمامنا، أهم شيء الانتصار أمام جماهيرنا وهذه المباراة فرصة جيدة للاستعداد لتصفيات كأس العالم ونهائيات أمم إفريقيا 2023".

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وأضاف "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وشدد "أحاول السير على خطى ثابتة ومنذ خوض تجربة الاحتراف ليس لدي خطوة أقف عندها، وطموحي عالي للوصول لأعلى خطوة، قبل بداية الموسم قلت إنني أريد أن أكون من هدافي الدوري الفرنسي وهو ما أسعى له".

ويتألق الدولي المصري بقميص نانت حيث يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف بعد 4 مباريات.

وتابع "في المنتخب أحاول تقديم أفضل شيء وأتواجد في التشكيل الأساسي".

وأتم ردا على سؤال ماذا ستقرر حال وصول عرض من الدوري السعودي، قائلا: "ارتدي حاليا قميص منتخب مصر، ولست مستعدا للرد على أي سؤال يخص قميص النادي".

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا.

مصطفى محمد نانت منتخب مصر
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