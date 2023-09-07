تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر أساسي ضد روسيا.. وغياب حمزة علاء

يتواجد بلال مظهر عبد الرحمن أساسيا في تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة منتخب روسيا للمحليين.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ويستضيف نظيره الروسي على استاد السويس.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: محمد أحمد السيد

الدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر فايد – محمود جهاد – عربي بدر – عبد الرحمن عاطف – مصطفى سعد – أحمد فوزي – باشا محمد – علي محمد – علي محمود – محمد سمير – أحمد سيد – خالد محمد عوض – مصطفى أشرف – محمد حمدي – أحمد نادر حواش.

ويغيب حمزة علاء حارس المنتخب بسبب إصابته في المران أمس وقرار المنتخب إراحته قبل العودة للأهلي.

وسيلتقي المنتخبين مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.