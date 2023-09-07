مؤتمر فيتوريا: إراحة صلاح أمام إثيوبيا قراري.. وتضارب المواعيد؟ التخطيط أولا في مصلحة المنتخب

شدد روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أنه مسؤول عن قرار إراحة محمد صلاح في مواجهة إثيوبيا، وكذلك تحدث عن تضارب مواعيد مباريات الأهلي والأندية مع الأجندة الدولية لمنتخب مصر.

ويستضيف منتخب مصر على استاد الدفاع الجوي نظيره الإثيوبي في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي حسم المنتخب تأهله لها مسبقا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "المباراة الأخيرة في التصفيات ونسعى أن ننهيها بالفوز، حققنا نتائج إيجابية جيدة ونريد الاستمرار، الفريق الوحيد الذي فاز علينا في التصفيات هو إثيوبيا ونريد إعادة الوضع الطبيعي".

وأضاف "لابد أن نكون فريق قوي ونفرض أسلوبنا ونمنع إثيوبيا من السيطرة على الكرة، اللاعبون متحمسون وينقصنا أن نؤدي المباراة ونحقق الفوز".

وواصل "سعيد باللاعبين في المعسكر وهو ما تكرر من قبل، بكل صراحة اللاعبين مميزين وأداءهم كان مثاليا، ومتأكد من أن حضور لاعبين الشباب والأولمبي معنا سيكون له مردود جيد على اللاعبين، بالنسبة للاختيارات المستقبلة أول شيء الكفاءة الفنية، بالنسبة لي سواء اللاعب يستحق بغض النظر عن سنه سيتواجد في المنتخب".

وعن هل تؤثر البطاقات الصفراء على اختيارات التشكيل أجاب قائلا: "لدينا 11 لاعبا حصلوا على بطاقة صفراء خلال التصفيات من بينهم 7 في معسكر مباراة إثيوبيا، بعضهم سيشارك والآخر سيغيب، آمل من اللاعبين التحكم في أنفسهم بعدم الحصول على بطاقات وبفضل خبراتهم هم قادرين على ذلك، لأنه من الصعب إراحة الـ 7 لاعبين في المباراة".

وتابع "من الصعب اختيار قائمة المنتخب في هذا المعسكر خاصة لأن هناك لاعبون لم يبدأوا المنافسات الرسمية وكان هناك صعوبة في اختيار اللاعبين للتوقف الدولي الجاري، دوري إيجاد الحلول وأحاول توفيرها تحسبا لأي شيء".

ورد على قراره بإراحة محمد صلاح والتمسك بلاعبي الأهلي في مباراة إثيوبيا قال: "محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، وهذا قرار ولا أريد المخاطرة بمحمد صلاح خاصة أنه خاض 7 مباريات في 23 يوما كأساسي".

وأوضح "حتى أمم إفريقيا لن يكون هناك توقفات بالتالي فضلنا عدم المخاطرة به، ولأن لدي حلول متوفرة في مباراة إثيوبيا فضلت إراحته".

وعن تضارب محتمل في مواعيد مباريات منتخب مصر في التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل مع مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أجاب قائلا: "التوقف الدولي المقبل سيكون بين 9 و17 أكتوبر بالنسبة للمباريات هناك تفاهم كبير، لكن دون تحديد مواعيد المباريات".

وأكمل "سنحاول التخطيط أولا أن يكون في مصلحة المنتخب وكذلك مراعاة ظروف ومصالح الأندية".

وشدد "أذكركم بشيء التوقفات الدولية ليست لمصر فقط وهذا يعتبر من حق اللاعب تمثيل بلاده، ولابد في فترة التوقف وصول اللاعب للمنتخب بذهن صافي لخدمة المنتخب وتمثيله، الأجندة الدولية تطبق في مصر وكل دول العالم ومن حق اللاعب أن يمثل منتخب بلاده دون أي تدخل من الأندية أو منافسات أخرى".

وتابع "من البداية حاولت أن أقدم النصيحة كمدرب، ومن أول شهر خضت 11 أو 12 زيارة للأندية لأني أعرف دور مدرب الأندية وأيضا مدرب المنتخب، دائما عندما تكون هناك فرصة لتأدية مصلحة المنتخب واللاعب لن أتأخر".

وعاد للحديث عن مواجهة إثيوبيا قائلا: "بصرف النظر عمن سيشارك، ننتظر كفاءة فنية وسنبدأ تجهيز أنفسنا على أفضل شكل لأن تكون المباراة في صالحنا، إثيوبيا تتميز ببعض الأفكار ولن اتحدث عن مفاتيح المباراة".

وأتم عما يثار حول خروج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب بعد مباراة إثيوبيا "قبل الحديث عن لاعبين يريدون الخروج من المعسكر، لا أحد يعلم من سيلعب المباراة غدا ومصطفى محمد شاهد على ذلك، سنرى كيف ستسير المباراة وبعدها سنقرر. ومنتبه لكل ما يقال".

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا.