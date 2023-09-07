مؤتمر مدرب إثيوبيا: مواجهة مصر للتحضير لتصفيات كأس العالم.. ولا نلعب ضد صلاح فقط

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

وبيتو أباتي مدرب إثيوبيا

أوضح وبيتو أباتي المدير الفني لـ منتخب إثيوبيا أنه سيدفع بمجموعة من اللاعبين الشباب في مواجهة مصر بختام تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وحسم منتخب مصر تأهله من الجولة الماضية بعدما حقق الانتصار على غينيا بنتيجة 2-1.

وقال أباتي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "نركز في المباراة وهدفنا أن نحضّر أنفسنا لتصفيات كأس العالم، ربما سأدفع ببعض الشباب وأعطيهم فرصة للظهور ضد مصر".

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وأضاف "لست أرى أن نتيجة مباراة الذهاب بالفوز 2-0 ستؤثر على مباراة الغد، وهي مباراة أخرى نستعد لها بشكل مختلف تماما".

وأكمل "جئنا للعب ضد منتخب مصر وليس محمد صلاح فقط".

ولن يخوض محمد صلاح مباراة إثيوبيا وسيتواجد في مواجهة تونس الودية.

وأتم "لا داعي للحديث عن كلمة الثأر، لدينا مباراة مهمة وفرصة بالنسبة لي لإشراك العناصر الشابة والتي ستكون نواة المنتخب الإثيوبي مستقبلا وهذا هدفي من اللقاء".

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا.

منتخب إثيوبيا إثيوبيا
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