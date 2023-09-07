كرة يد - الزمالك يكشف لـ في الجول عن إتمام خطوة لحل أزمة القيد مع الاتحاد المصري

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 17:02

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة يد

كرة يد الزمالك دوري المحترفين
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر قداح يطير إلى بولندا للانضمام إلى كيلسي لأول مرة كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري المحترفين خبر في الجول - جلسة بين الزمالك واتحاد اليد لحل أزمة القيد.. والحلول المطروحة يد - "ننتظر تدخل الوزارة وإلا".. عبد الباري يكشف لـ في الجول تطورات أزمة القيد بـ الزمالك كرة يد - الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الرحمن حميد كرة يد - بـ 10 لاعبين فقط.. الزمالك يهزم المعادي في أولى المباريات تحت العقوبة كرة يد - محسن رمضان مستمر مع الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب إثيوبيا: مواجهة مصر للتحضير لتصفيات كأس العالم.. ولا نلعب ضد صلاح فقط 8 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك يكشف لـ في الجول عن إتمام خطوة لحل أزمة القيد مع الاتحاد المصري 40 دقيقة | كرة يد
يويفا يحدد موعد اختيار البلدان المنظمة ليورو 2028 و2032 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن يعلن: موسيالا لن ينضم إلى منتخب ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن إقامة قرعة الدوري يوم الاثنين ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي - لويز فيليبي يدعم صفوف اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر