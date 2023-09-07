يويفا يحدد موعد اختيار البلدان المنظمة ليورو 2028 و2032

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا في نهائي يورو 2020

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد الكشف عن أسماء البلدان المنظمة لبطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن يويفا استقر على يوم العاشر من أكتوبر المقبل للكشف عن هوية مستضيفي البطولتين.

في أبريل الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

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وأفاد الاتحاد الأوروبي وقتها في بيان: "تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا".

وأضاف البيان "كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة".

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن الملف الحاصل على حق تنظيم البطولة في أكتوبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

فيما نظمت إنجلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020.

ولم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يورو 2028 يورو 2032
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