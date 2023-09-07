بايرن يعلن: موسيالا لن ينضم إلى منتخب ألمانيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن لاعبه جمال موسيالا لن ينضم للمنتخب الألماني خلال فترة التوقف الدولي.

وبذلك سيغيب موسيالا عن مباراتي اليابان وفرنسا بسبب مشاكل في الظهر، حسبما ذكر بايرن عبر موقعه.

وكان من المفترض أن ينضم موسيالا للمانشافت، على أن يغيب عن اللقاء الأول ويشارك في المبارة الثانية.

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وتدرب النجم الشاب في مقر تدريبات فريقه خلال الأيام القليلة الماضية، فيما بدأ المنتخب الألماني معسكره يوم الاثنين.

قبل أسبوعين، أوضحت جريدة بيلد أن جمال سيغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأفاد تقرير بيلد بأن عودة موسيالا ستتحدد حسب مدى استجابته للعلاج.

وأضاف التقرير أن هناك شك في مشاركته مع منتخب ألمانيا في مباراتي اليابان وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الياباني وديا يوم 9 سبتمبر، قبل أن يلعب ضد منتخب فرنسا بعدها بـ3 أيام.

وكان من المتوقع عودة موسيالا بعد فترة التوقف الدولي، حسب التقرير.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن موسيالا تعرض لشد في العضلة الضامة خلال التدريبات.

وأكد النادي أن اللاعب الشاب سيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي.

وغاب موسيالا عن مباراة أوجسبورج ولقاء بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ ألمانيا جمال موسيالا
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