رابطة الأندية تعلن إقامة قرعة الدوري يوم الاثنين

أعلنت رابطة الأندية المصرية إقامة قرعة منافسات دوري النيل يوم الاثنين المقبل.

وتقام قرعة نسخة 2023 - 2024 من الدوري المصري في تمام السادسة من مساء الاثنين 11 سبتمبر الجاري.

وتستضيف ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم القرعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الـ 43 في تاريخه.

وكشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات في تصريح تليفزيوني أن انطلاق مسابقة الدوري سيكون بعد أسبوع من القرعة والأقرب أن يكون 18 سبتمبر.

وأشار عامر حسين وقتها إلى إعلان مواعيد جدول الدوري عقب ثلاثة أو أربعة أيام على أقصى تقدير.

وتشهد منافسات الدوري هذا الموسم توقف دولي في أكتوبر وآخر في نوفمبر سيشهد بداية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ثم في يناير انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

بينما على مستوى المنتخب الأولمبي فستخوض مصر منافسات أولمبياد باريس 2024 في يوليو المقبل.

ولم يتحدد موعد نهاية مسابقة الدوري للموسم المقبل.

أما على مستوى الأندية فيمثل الأهلي وبيراميدز مصر في دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 22 من الشهر نفسه.

ويفتتح الأهلي الموسم بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري في تمام التاسعة مساء، قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري.