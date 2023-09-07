الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية

أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان كرئيس لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية.

ووقع الاختيار على الخليفي لعدم ترشح أحد أمامه.

وجاء الإعلان عن ذلك في ختام اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية.

ووقع الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية و ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مذكرة تفاهم متجددة للفترة من 2023 إلى 2030.

وسلط الخليفي الضوء على أهمية مذكرة التفاهم المتجددة والاعتراف الذي تجلبه رابطة الأندية الأوروبية باعتبارها الممثل الوحيد للأندية الأوروبية في أوروبا والعالم.

في 2021، أعلنت رابطة الأندية الأوروبية تولي ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، رئاستها خلفا لأندريا أنييلي الذي أعلن استقالته في أعقاب الإعلان عن فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقتها تراجعت معظم الأندية الأوروبية عن الانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عنها قبل تجميد الفكرة بسبب انسحاب الأندية منها.

video:1