الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان كرئيس لرابطة الأندية الأوروبية بالتزكية.

ووقع الاختيار على الخليفي لعدم ترشح أحد أمامه.

وجاء الإعلان عن ذلك في ختام اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية.

أخبار متعلقة:
سام مرسي ينافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في دوري القسم الثاني بإنجلترا مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي جراي ينتقل إلى الاتفاق السعودي.. وظهور خاص لصلاح وكلوب غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ووقع الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية و ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مذكرة تفاهم متجددة للفترة من 2023 إلى 2030.

وسلط الخليفي الضوء على أهمية مذكرة التفاهم المتجددة والاعتراف الذي تجلبه رابطة الأندية الأوروبية باعتبارها الممثل الوحيد للأندية الأوروبية في أوروبا والعالم.

في 2021، أعلنت رابطة الأندية الأوروبية تولي ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، رئاستها خلفا لأندريا أنييلي الذي أعلن استقالته في أعقاب الإعلان عن فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقتها تراجعت معظم الأندية الأوروبية عن الانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عنها قبل تجميد الفكرة بسبب انسحاب الأندية منها.

ناصر الخليفي باريس سان جيرمان رابطة الأندية الأوروبية
نرشح لكم
يويفا يحدد موعد اختيار البلدان المنظمة ليورو 2028 و2032 بايرن يعلن: موسيالا لن ينضم إلى منتخب ألمانيا مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت مواعيد مباريات الخميس 7 سبتمبر 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا والمنتخب الأولمبي صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري الكرة الذهبية - صلاح ينافس 30 مرشحا.. وعودة ميسي وغياب رونالدو ونيمار
أخر الأخبار
مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - صابيري إلى الفيحاء.. جانيني إلى الفتح 2 دقيقة | السعودية
مباشر - مصر الأولمبي (1) (0) روسيا.. جوووووول أووووول بلال مظهر 27 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: العطل من خارج الزمالك.. ماذا يعيق فكرة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي 30 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر مصطفى محمد: عرض من الدوري السعودي؟ ارتدي حاليا قميص منتخب مصر 52 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر أساسي ضد روسيا.. وغياب حمزة علاء 58 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر فيتوريا: إراحة صلاح أمام إثيوبيا قراري.. وتضارب المواعيد؟ التخطيط أولا في مصلحة المنتخب ساعة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب إثيوبيا: مواجهة مصر للتحضير لتصفيات كأس العالم.. ولا نلعب ضد صلاح فقط ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك يكشف لـ في الجول عن إتمام خطوة لحل أزمة القيد مع الاتحاد المصري 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر