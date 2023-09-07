شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وليستر سيتي

لا تزال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودي مشتعلة، وصفقة جديدة تقترب من الدوري الإنجليزي.

بعد إعلان الاتفاق السعودي رسميا ضم ديمراي جراي لاعب إيفرتون، يسعى الفريق لضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة CBS الأمريكية أن الاتفاق مستعدا لتقديم عرض لضم جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

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ويسعى الاتفاق السعودي لأن يكون التعاقد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويعتبر الاتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد أكثر الأندية السعودية البعيدة عن صندوق الاستثمار، صرفا في سوق الانتقالات الحالي.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية، إلى أن مانشستر يونايتد قد يكون منفتحا على فكرة بيع سانشو بعد العلاقة المتوترة مع إريك تين هاج المدير الفني.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب مباراة أرسنال أن عدم اختيار سانشو بسبب أدائه في التدريبات.

ومن جانبه رد سانشو في بيان مقتضب طالبا من الجماهير عدم تصديق كل ما يقال وأنه لن يسمح بقول أشياء غير حقيقية عنه.

ونجح الاتفاق في ضم كل من جوردان هندرسون قائد ليفربول وجورجينو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان وليفربول السابق والتركي بيرات أوزديمير لتدعيم خط الوسط.

بينما في الدفاع نجح الاتفاق في ضم الأسكتلندي جاك هندري لاعب كلوب بروج البلجيكي.

بينما في الهجوم دعم الاتفاق بكل من موسى ديمبيلي لاعب ليون والإنجليزي ديمراي جراي جناح إيفرتون.

ويسعى الاتفاق لاستكمال التدعيمات بضم سابع الأجانب في سوق الانتقالات الحالية.

وبالإضافة للتعاقدات الستة مع لاعبين أجانب، يمتلك الاتفاق الثنائي، باولو فيكتور حارس المرمى والمدافع مارسيل تيسيراند لاعب فناربهتشة السابق.

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