الدرجة الثانية - إعلان الجدول بالكامل.. تعديل موعد بداية الدوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دوري المحترفين (القسم الثاني أ) كاملا.

ويقام دوري المحترفين للدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبمشاركة 20 فريق.

وتنطلق المسابقة يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، أي بعد ستة أيام من الموعد السابق إعلانه.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى بالجولة التاسعة عشر يوم 29 يناير المقبل.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب بالنهاية إلى الدوري الممتاز مباشرة، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري الدرجة الثانية (ب) لتحديد المتأهل الثالث للدوري الممتاز.

نظام المسابقة:

أولا: إقامة دوري من دور واحد لعدد 20 فريق. "يبدأ 24 سبتمبر وينتهي 29 يناير".

ثانيا: إقامة دوري من دور واحد للأندية أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025، بينما يتحدد صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية (القسم الثاني ب).

ثالثا: إقامة دورة رباعية من دورين بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (المجموعة الأ,لى) والذي يتحدد بعد انتهاء المرحلة الثانية من أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر، مع الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثلاث بعد انتهاء المباريات الفاصلة بين أوائل المجموعات الثلاث (1، 2) و (3، 4) و (5،6) في القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول من الدورة رباعية إلى الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 بينما تضمن الفرق الثلاثة التي لم تتأهل تواجدها في دوري القسم الثاني (المجموعة الأولى، دوري المحترفين) لموسم 2024 - 2025.