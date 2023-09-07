سام مرسي ينافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في دوري القسم الثاني بإنجلترا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

ينافس سام مرسي قائد إبسويتش تاون على جائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

سام مرسي حصد جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال شهر أغسطس الماضي، وينافس على الأفضل في البطولة ككل.

ويتنافس سام على الجائزة مع الثلاثي، جابرييل سارا لاعب وسط نورويتش سيتي وأوزان توفان مهاجم هال سيتي وأندريه فيديجال جناح ستوك سيتي.

وأعلن نادي إبسويتش تاون يوم الاثنين فوز الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أغسطس بعدما حصد 46% من الأصوات.

ويعيش سام أياما سعيدة مع ناديه الذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

فقد تواجد سام مرسي في تشكيل الموسم الماضي لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ويقود سام مرسي فريق إبسويتش في دوري "التشامبيونشيب" هذا الموسم بحثا عن بطاقة التأهل إلى البريمييرليج.

وتم استدعاء سام مرسي إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخبي إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا، ومنتخب تونس في المباراة الودية.

ويتواجد سام مرسي في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع الفراعنة سبع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

سام مرسي إبسويتش تاون منتخب مصر
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