موسيماني يشترط اعتذار عمر خربين عما بدر منه قبل إعادته لتدريبات الفريق

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 13:43

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

أفادت جريدة البيان الإماراتية أن بيتسو موسيماني مدرب الوحدة يشترط اعتذار عمر خربين عن احتفاله المثير للجدل في مباراة الإمارات قبل إعادته للتدرب مع الفريق الأول.

ووضع اللاعب إصبعه على فمه بشكل غاضب بعد هدفه أمام الإمارات في بطولة الكأس قبل أيام، مما أدى إلى استبعاده من التدريبات بأمر موسيماني.

مسؤولو الوحدة عقدوا جلسة مع خربين لاحتواء الأزمة التي طفت على السطح، بسبب احتفاله المثير للجدل في مباراة الإمارات، حسب التقرير.

وطالب موسيماني باعتذار اللاعب عن تصرفه، لا سيما أنه أصبح المهاجم الأجنبي الوحيد في صفوف الوحدة بعد رحيل الهداف البرازيلي جواو بيدرو.

عقب ما حدث قرر النادي والجهاز الفني حينها استبعاد خربين، وإحالته للتدرب مع الفريق الرديف.

وتوقعت تقارير عدم عودة الدولي السوري لتمثيل الفريق الأول للوحدة، مؤكدةً على أن النادي سيوافق على العروض لاستعارة أو شراء خربين.

وانتصر الوحدة على فريق الإمارات ضمن الدور الأول من كأس الإمارات.

بيتسو موسيماني عمر خربين الوحدة
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