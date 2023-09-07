دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 13:30

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحيم دغموم - المصري

أشاد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بجماهير ناديه ودعمهم له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى دغموم عملية جراحية ناجحة في الدوحة ليبدأ فترة الإعداد قبل العودة مجددا.

وقال دغموم في تصريحات لـ FilGoal.com: "لاعب كرة القدم معرض للإصابة في أي وقت، وأنا راض بقضاء الله وقدره بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

أخبار متعلقة:
"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري يقود مباراة النجم الساحلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تأجيل موعد كأس السوبر المصري

وكشف "تلقيت دعم ومساندة من جماهير المصري، وفي الحقيقة لم أتوقع حجم الدعم ورسائل الوفاء والحب غير المسبوقة".

وشدد اللاعب الجزائري "الدعم النفسي ساهم في رفع روحي المعنوية بعد الإصابة والعملية الجراحية، الجماهير تستحق التقدير والحب الكبير لما قدمونه لي".

وتابع "هناك تضحيات كبيرة تقدم من أجل كرة القدم مثل الغربة والبعد عن الأهل والأقارب".

وأوضح دغموم "طموحاتي كبيرة وسأعود أقوى بعد الإصابة لأرد لجماهير المصري ما قدموه لي من دعم".

وبسؤاله عن حقيقة العروض المقدمة إليه أجاب "تلقيت عروضا أوروبية قبل الإصابة وتواصل الأندية مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري".

واختتم دغموم تصريحاته "لن يتوقف طموحي عن الاحتراف الأوروبي وتمثيل منتخب الجزائر مع جمال بلماضي".

المصري منتخب الجزائر عبد الرحيم دغموم
نرشح لكم
الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه خضري لـ في الجول: تلقيت الاستغناء من الزمالك.. وحسم خطوتي المقبلة قريبا بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على إسبرطه بثلاثية مران الزمالك - تدريبات بدنية إضافية للجزيري - وعمرو السيسي يواصل التأهيل عبد الظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر الشناوي: نسعى للقب الدوري الإفريقي الأول.. وموقفنا من سيمبا مثل الجميع
أخر الأخبار
أمرابط يتحدث عن بداية مسيرته مع تين هاج.. وأوجه الشبه بينهما 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - إعلان الجدول بالكامل.. تعديل موعد بداية الدوري المحترفين 32 دقيقة | الدرجة الثانية
مويس وبوستيكولوجو يتنافسان مع ثلاثي الكبار على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سام مرسي ينافس على جائزة لاعب شهر أغسطس في دوري القسم الثاني بإنجلترا 58 دقيقة | المحترفون
غياب لاعبي أرسنال وليفربول.. رودري ضمن ستة مرشحين لـ جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
موسيماني يشترط اعتذار عمر خربين عما بدر منه قبل إعادته لتدريبات الفريق 2 ساعة | الوطن العربي
دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب 2 ساعة | الدوري المصري
أمير عبد الحميد ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر