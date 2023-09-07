دغموم لـ في الجول: سأعود أقوى من الإصابة لرد الجميل لجماهير المصري.. وحلم المنتخب

أشاد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بجماهير ناديه ودعمهم له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى دغموم عملية جراحية ناجحة في الدوحة ليبدأ فترة الإعداد قبل العودة مجددا.

وقال دغموم في تصريحات لـ FilGoal.com: "لاعب كرة القدم معرض للإصابة في أي وقت، وأنا راض بقضاء الله وقدره بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

وكشف "تلقيت دعم ومساندة من جماهير المصري، وفي الحقيقة لم أتوقع حجم الدعم ورسائل الوفاء والحب غير المسبوقة".

وشدد اللاعب الجزائري "الدعم النفسي ساهم في رفع روحي المعنوية بعد الإصابة والعملية الجراحية، الجماهير تستحق التقدير والحب الكبير لما قدمونه لي".

وتابع "هناك تضحيات كبيرة تقدم من أجل كرة القدم مثل الغربة والبعد عن الأهل والأقارب".

وأوضح دغموم "طموحاتي كبيرة وسأعود أقوى بعد الإصابة لأرد لجماهير المصري ما قدموه لي من دعم".

وبسؤاله عن حقيقة العروض المقدمة إليه أجاب "تلقيت عروضا أوروبية قبل الإصابة وتواصل الأندية مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري".

واختتم دغموم تصريحاته "لن يتوقف طموحي عن الاحتراف الأوروبي وتمثيل منتخب الجزائر مع جمال بلماضي".