أمير عبد الحميد ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 13:12

كتب : رضا السنباطي

أمير عبد الحميد - الإنتاج الحربي

انضم أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق إلى الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي.

ويشغل أمير عبد الحميد منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني تحت قيادة مصطفى عبده.

ويستعد نادي الإنتاج الحربي لدوري القسم الثاني ب في الدرجة الثانية.

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وأتم نادي الإنتاج الحربي عدة تعاقدات استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت تعاقدات الإنتاج الحربي كالآتي:

- أحمد سالم حارس مرمى طلائع الجيش

- محمد نبيل من نادي وي

- أحمد الكوهي إعارة من المقاولون

- أحمد عبد العزيز من سموحة

- أحمد سالم صافي من الجونة

- أدهم هيثم من المستقبل

- الصباحي عماد من سموحة

- محمود مرجان من الألومونيوم

- أحمد الألفي من وادي دجلة

- أحمد شيكا من طلائع الجيش

- النيجيري فرايدي جودي

- محمد أشرف أبو ستة من وادي دجلة

- إسلام جابر بعد انتهاء إعارته مع الجونة

الإنتاج الحربي أمير عبد الحميد حراسة المرمى
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