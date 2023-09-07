أمير عبد الحميد ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 13:12
كتب : رضا السنباطي
انضم أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق إلى الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي.
ويشغل أمير عبد الحميد منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني تحت قيادة مصطفى عبده.
ويستعد نادي الإنتاج الحربي لدوري القسم الثاني ب في الدرجة الثانية.
وأتم نادي الإنتاج الحربي عدة تعاقدات استعدادا للموسم الجديد.
وجاءت تعاقدات الإنتاج الحربي كالآتي:
- أحمد سالم حارس مرمى طلائع الجيش
- محمد نبيل من نادي وي
- أحمد الكوهي إعارة من المقاولون
- أحمد عبد العزيز من سموحة
- أحمد سالم صافي من الجونة
- أدهم هيثم من المستقبل
- الصباحي عماد من سموحة
- محمود مرجان من الألومونيوم
- أحمد الألفي من وادي دجلة
- أحمد شيكا من طلائع الجيش
- النيجيري فرايدي جودي
- محمد أشرف أبو ستة من وادي دجلة
- إسلام جابر بعد انتهاء إعارته مع الجونة
نرشح لكم
الدرجة الثانية - إعلان الجدول بالكامل.. تعديل موعد بداية الدوري المحترفين الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لـ مكادي الأولمبي يضم ثنائي البنك الأهلي وفاركو خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يتمم اتفاقه مع غزل المحلة في خطاب رسمي.. غزل المحلة يستعجل اتحاد الكرة لإعلان جدول دوري المحترفين خبر في الجول - وي يتمم تعاقده مع لاعب فاركو دوري المحترفين .. دكرنس يتعاقد مع 20 لاعبا