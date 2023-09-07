لابورت: فضلت النصر على بلباو.. والمرأة تتمتع بالحرية في السعودية عكس ما سمعت

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

لابورت لاعب النصر

كشف الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي أنه كان قريبا من الانتقال لأتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه فضل الانتقال إلى العالمي.

في الشهر الماضي، أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع أيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي.

وقال لابورت في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "حدثت اتصالات مع مسؤولي أتليتك بلباو، وكان قريبا من التعاقد معي، لكن شعرت بأن الوقت لم يكن مناسبا، لذلك اخترت الاحتراف في صفوف النصر والانتقال إلى السعودية".

أخبار متعلقة:
قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي مواعيد مباريات الخميس 7 سبتمبر 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا والمنتخب الأولمبي صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري

ولعب لابورت في صفوف أتليتك بلباو قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير 2018.

وأضاف "قبل وصولي إلى السعودية، سمعت أنا وزوجتي الكثير من الأمور السلبية عن حرية المرأة هناك، لكن بمجرد وصولي اكتشفت العكس تماماً، المرأة تتمتع بالحرية في السعودية".

وتابع "كل ما عليك فعله هو القدوم إلى هذا البلد وسترى أن الأمر مختلف تمامًا عما تقوله وسائل الإعلام".

وكشف النصر عن تعاقده مع لابورت حتى يونيو 2026.

فيما ذكرت منصة "ريليفو" أن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

وأوضحت "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

وخاض صاحب الـ29 عاما مع سيتي 180 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع أربعة آخرين.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس ثم إيمريك لابورت.

إيمريك لابورت السعودية النصر
نرشح لكم
أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة الشرق الأوسط: فشل صفقة انتقال سانشو إلى الاتفاق.. والكشف عن السبب صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي زميل تريزيجيه يتركه.. جانيني إلى الفتح السعودي مباشر اليوم الأخير من انتقالات الدوري السعودي - حارس النصر إلى الاتفاق.. كرواتي في الطائي والشمري في أبها تقرير: العطل من خارج الزمالك.. ماذا يعيق فكرة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي طريق الأهلي - لويز فيليبي يدعم صفوف اتحاد جدة شبكة CBS: قبل غلق سوق الانتقالات.. الاتفاق يجهز عرضا لضم سانشو على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
كاف يحدد موعد اختيار البلد المضيف لـ أمم إفريقيا 2025 و2027.. في الجول يكشف المرشحين النهائيين 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس إفريقيا - غانا وأنجولا يحجزان مقعديهما في النهائيات 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يحدد موعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميكالي: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية.. والباب دائما مفتوح لجميع اللاعبين 28 دقيقة | منتخب مصر
عبد المنصف يكشف سبب غياب عواد عن الزمالك أمام السكة الحديد 40 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك - 5 مرشحين جدد بنهاية اليوم الرابع.. العدد يرتفع إلى 13 ساعة | الدوري المصري
استعدادا لـ باريس 2024.. تعادل أول بين مصر الأولمبي وروسيا ساعة | منتخب مصر
أثر الفراشة مستمر.. النصر يتعاقد مع حارس منتخب السعودية والتعاون يعوضه من اتحاد جدة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر