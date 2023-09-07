لابورت: فضلت النصر على بلباو.. والمرأة تتمتع بالحرية في السعودية عكس ما سمعت

كشف الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي أنه كان قريبا من الانتقال لأتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه فضل الانتقال إلى العالمي.

في الشهر الماضي، أتم نادي النصر السعودي إجراءات التعاقد مع أيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي.

وقال لابورت في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "حدثت اتصالات مع مسؤولي أتليتك بلباو، وكان قريبا من التعاقد معي، لكن شعرت بأن الوقت لم يكن مناسبا، لذلك اخترت الاحتراف في صفوف النصر والانتقال إلى السعودية".

ولعب لابورت في صفوف أتليتك بلباو قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير 2018.

وأضاف "قبل وصولي إلى السعودية، سمعت أنا وزوجتي الكثير من الأمور السلبية عن حرية المرأة هناك، لكن بمجرد وصولي اكتشفت العكس تماماً، المرأة تتمتع بالحرية في السعودية".

وتابع "كل ما عليك فعله هو القدوم إلى هذا البلد وسترى أن الأمر مختلف تمامًا عما تقوله وسائل الإعلام".

وكشف النصر عن تعاقده مع لابورت حتى يونيو 2026.

فيما ذكرت منصة "ريليفو" أن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

وأوضحت "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

وخاض صاحب الـ29 عاما مع سيتي 180 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع أربعة آخرين.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس ثم إيمريك لابورت.