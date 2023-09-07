قد ينافس شقيقه.. ثورجان هازارد إلى أندرلخت

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد - نيمار - دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي دورتموند انتقال ثورجان هازارد إلى أندرلخت البلجيكي بعقد طويل الأمد.

وقد تكون وجهة هازارد هي منافسة محتملة ضد شقيقه إدين هازارد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أنتويرب البلجيكي خلال الفترة الماضية.

وكشف نادي دروتموند عن بيع ثورجان هازارد إلى أندرلخت صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البلجيكي.

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وانضم ثورجان إلى دورتموند من بوروسيا مونشنجلادباخ في صيف 2019.

وخاض ثورجان ما يقارب من 123 مباراة رسمية وسجل صاحب الـ 30 عاما، 18 هدفا وصنع 21 آخرين في 2021.

ونجح ثورجان في التتويج بكأس ألمانيا مع دورتموند وفي النصف الثاني من الموسم الماضي تمت إعارته إلى أيندهوفن.

ووجه دورتموند الشكر إلى ثورجان على السنوات الأربعة الماضية التي قضاها مع الفريق وتمنى له التوفيق.

ويحتل أندرلخت المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 13 نقطة عقب مرور ست جولات.

وارتبط اسم شقيقه الأكبر إدين هازارد بالانتقال إلى أنتويرب صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط ولديه مباراة مؤجلة.

ويقع نادي أنتويرب في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق برشلونة وبورتو وشاختار.

دورتموند ثورجان هازارد أندرلخت
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