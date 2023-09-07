الجزيري: الانتماء وحب الناس لا يقارن بالمال.. وتوقعت انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

توقع سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك انتقال زميله السابق إمام عاشور إلى الأهلي بعد خوض فترة احتراف قصيرة في ميتيلاند الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي لتدعيم صفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وقال الجزيري عبر قناة إم بي سي مصر: "بإذن الله لن يتأثر الزمالك بوقف القيد، عندما حدث وقف قيد سابقا للزمالك حصدنا لقب الدوري والكأس، وإن شاء الله القادم أفضل دائما".

وبسؤاله هل هو زملكاوي أم لاعب محترف أجاب "أكيد زملكاوي، أنا حاليا في نادي الزمالك ولدي عقد لمدة موسمين وأنا أحب النادي وملتزم بالتعاقد".

أما عن إمكانية اللعب للأهلي أوضح "مرتبط بتعاقد مع الزمالك وبالنادي نفسه".

وشدد الجزيري "كل واحد حر في قراراته ولكن بالنسبة لي الانتماء وحب الناس لا يقارن بالأموال، من الصعب بالنسبة لي أن يقال لي خائن أو غيره".

وكشف المهاجم التونسي "توقعت انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، هو حر في حياته ولكن شعرت بذلك القرار وأنا لا أريد الحديث عن ذلك الأمر ولكن توصلت لذلك التوقع من تصرفاته".

وتابع "تحدثت مع إمام عاشور فترة تأهيله وأبلغته بوجود أصدقاء لي في الدوري الدنماركي ولكنه أبلغني أن الأمور صعبة هناك وعلمت أن نيته عدم الاستمرار هناك".

وأوضح "الأيام والشهور المقبلة هي ما ستثبت هل أصاب أم أخطأ إمام عاشور، ولكن أريد التأكيد أن الأمر لا يخصني والكل حر في اختياراته".

وأضاف الجزيري "إذا كنت لاعب حر وتلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، سأختار بالطبع النادي الذي أتواجد فيه".

وبمقارنة خوان كارلوس أوسوريو وجوسفالدو فيريرا أوضح "الفترة الأولى كان يقدم لنا الكثير ولكن بعد ذلك كان هناك عدم تركيز، أما بالنسبة لي فأوسوريو مدير فني محترف 100% وهو أكثر مدرب ارتحت للعمل معه".

وكشف الجزيري "بالصراحة كانت من أمنياتي اللعب بجوار شيكابالا، كانت أول مرة أشاهده عندما لعب الإفريقي ضد الزمالك بهدفه بركلة حرة رائعة بعيدة المدى".

واختتم المهاجم التونسي تصريحاته "رونالدو في البطولة العربية ذهب لمصافحة شيكابالا وأبلغه أنه يعلم بخوضه فترة احتراف في سبورتنج لشبونة، شيكابالا في الزمالك والكرة المصرية أسطورة ويستحق ذلك التقدير وأكثر".