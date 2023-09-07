مواعيد مباريات الخميس 7 سبتمبر 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا والمنتخب الأولمبي

تنطلق منافسات التوقف الدولي اليوم الخميس الموافق 7 من شهر سبتمبر 2023.

وتشهد مباريات اليوم خوض منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، والتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف منتخب غانا فريق إفريقيا الوسطى في تمام السابعة مساء في ختام تصفيات إفريقيا.

وفي نفس التوقيت يحل منتخب مدغشقر ضيفا على منتخب أنجولا.

بينما يستضيف منتخب الجزائر نظيره تنزانيا في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويستضيف منتخب تونس فريق بوتسوانا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وأخيرا تحل أوغندا ضيفة على منتخب النيجر في تمام العاشرة مساء.

ودي

يلعب منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية أمام روسيا في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويواصل المنتخب الأولمبي استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

تصفيات أمم أوروبا

تستضيف هولندا منتخب اليونان في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب فرنسا، أيرلندا على ملعب حديقة الأمراء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تستضيف بولندا منتخب جزر الفارو في نفس التوقيت وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.