صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

جون تيري - دين سميث - أستون فيلا

توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق شفهي مع أسطورة تشيلسي جون تيري لتولي تدريب الفريق.

وأعلن الشباب إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد 41 يوما من منصبه.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي الشباب أجرى محادثات مع جون تيري وتم الوصل إلى اتفاق شفهي حول توليه المهمة.

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وأوضحت التقارير أن تيري تلقى عرضا لتدريب الشباب في عقد لمدة عامين وقد يصل إلى 4 أعوام حال الصول إلى اتفاق.

ويعمل جون تيري في الوقت الحالي كمستشار في أكاديمية نادي تشيلسي في عقد لمدة عام لكن النادي اللندني لن يقف في طريق نجمه السابق.

تيري الذي يملك مسيرة ذهبية مكلاعب كرة قدم لم يحزى بفرصة تدريبية حقيقية وعمل لفترات كمدرب مساعد في أستون فيلا عقب اعتزاله ويرغب في خوض تلك التجربة.

الشباب السعودي أعلن مساء الأربعاء، إنهاء التعاقد مع كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.

وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

المدرب صاحب الـ45 عاما سبق له تدريب الإسماعيلي الموسم الماضي واستمر مع الدراويش لست مباريات فقط.

ولم يستطع براون الفوز في أي مباراة مع الإسماعيلي آنذاك وتعادل ثلاث مرات وهُزم في مثلهم.

الشباب يحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 5 جولات.

الشباب السعودي جون تيري تشيلسي
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