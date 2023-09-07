الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 00:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مارسيل كولر

منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من النمسا.

وعاد الأهلي قبل قليل من النمسا بعد نهاية المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
المنتخب الأولمبي لـ في الجول: ثلاثي الأهلي خارج المعسكر بعد مباراة روسيا الأولى الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس تقرير: طريق الأهلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم الاتفاق

وخاض الأهلي مباراة ودية خلال المعسكر فاز فيها على ألوميني السلوفيني بثلاثية مقابل هدف.

واستمر معسكر الأهلي في النمسا لمدة 10 أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في الطائف بالسعودية.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
نرشح لكم
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه خضري لـ في الجول: تلقيت الاستغناء من الزمالك.. وحسم خطوتي المقبلة قريبا بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على إسبرطه بثلاثية مران الزمالك - تدريبات بدنية إضافية للجزيري - وعمرو السيسي يواصل التأهيل عبد الظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر الشناوي: نسعى للقب الدوري الإفريقي الأول.. وموقفنا من سيمبا مثل الجميع سيلعب ضد شقيقه في الدوري.. بلدية المحلة يتعاقد مع أحمد العش البنك الأهلي يتعاقد مع عماد فتحي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات 41 دقيقة | الدرجة الثانية
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري 45 دقيقة | السعودية
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي 59 دقيقة | أمريكا
غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر ساعة | كرة يد
الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة 2 ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر