الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا

منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من النمسا.

وعاد الأهلي قبل قليل من النمسا بعد نهاية المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

وخاض الأهلي مباراة ودية خلال المعسكر فاز فيها على ألوميني السلوفيني بثلاثية مقابل هدف.

واستمر معسكر الأهلي في النمسا لمدة 10 أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في الطائف بالسعودية.