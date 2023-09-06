فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شدد تقرير موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي على استمرار محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وانتهى سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية الكبرى، في المقابل ينتهي سوق الانتقالات في الدوري السعودي غدا الخميس يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأشار تقرير الموقع الفرنسي أن محمد صلاح لن ينضم إلى اتحاد جدة هذا الصيف.

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وأوضح التقرير أن اتحاد جدة سيواصل عمله في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات بضم الإيطالي لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في وقت سابق فإن الفريق السعودي يستعد لتحضير عرض بـ 200 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح المصري.

وكان ليفربول قد رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، مشددا على أن صلاح ليس للبيع.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" في وقت سابق أن العرض السعودي الذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات أيضا، لم يتم وضعه في الاعتبار، وتم رفضه على الفور من ليفربول.

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح -31 عاما- ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

ويستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، الذي جدد عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 308 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 188 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة
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