الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه

أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

وأوضح رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي .

وأشار إسماعيل يوسف إلى قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ماذا حدث؟

قرر نادي الزمالك التخلي عن بعض اللاعبين وعدم قيدهم في قائمته الأولى بفرق الناشئين.

مع تعرض نادي الزمالك للإيقاف من القيد وعدم إمكانية ضم لاعبين جدد قررت إدارة النادي عودة اللاعبين والاستفادة من خدماتهم في الموسم الجديد.

اللوائح المحلية والدولية تتيح إعادة قيد اللاعبين والاستفادة من خدماتهم مرة أخرى وهذا ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم تفهما لوضع الزمالك في الوقت الحالي وكذلك خوفا على مستقبل اللاعبين.

ويعاني الزمالك من عقوبة منع القيد بسبب غرامة سبورتنج لشبونة بشأن انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" وكذلك مستحقات الغاني أشيمبونج المتأخرة.