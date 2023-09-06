خضري لـ في الجول: تلقيت الاستغناء من الزمالك.. وحسم خطوتي المقبلة قريبا

تسلّم محمد خضري لاعب وسط الزمالك خطاب الاستغناء الخاص به ليصبح لاعبا حرا.

محمد خضري النادي : الزمالك الزمالك

وتواجد لاعب فريق مواليد 2002 في الأبيض بقائمة الانتظار للموسم الجديد قبل أن يرحل عن صفوف الفريق؟

وقال محمد خضري لاعب الزمالك لـ FilGoal.com: "تسلمت اليوم الأربعاء، الاستغناء الخاص بي وانتهت علاقتي بنادي الزمالك".

وأتم "سأحسم خطوتي المقبلة خلال الأيام القادمة".

من هو محمد خضري؟

ولد خضري في الرابع من أبريل عام 2002، في الشرقية بمركز فاقوس.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في مركز شباب منية المكرم، وكان عمره 7 سنوات.

عرف خضري بموعد اختبارات عن طريق شقيق والده، فتقدم لها وانضم للزمالك في موسم 2015-2016.

في ذلك الوقت كان سعيد الجدي مدرب الفريق، ورئيس القطاع أحمد عبد الحليم، وهما من اختاره للانضمام إلى الزمالك.

ودخل خضري قائمة الأبيض موسم 2021-22 تحت قيادة جوسالفدو فيريرا للمرة الأولى في الدوري أمام مصر للمقاصة.

وجاء ذلك بعد أن ظهر في قائمة مباراة الداخلية في دور الـ 32 لكأس مصر 2022، دون أن ينضم للقائمة النهائية.

وظهر الخضري في 3 مباريات فقط بقميص الزمالك في الدوري موسم 2021-22.

ولم يخض الموسم الماضي أي مباراة بقميص الفريق الأول في الدوري أو كأس مصر.