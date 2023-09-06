بيراميدز يضم عمر شادي قادما من هولندا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

عمر شادي

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع عمر شادي المحترف في هولندا لدعم صفوف فريق الشباب.

وسيتم قيد اللاعب في قائمة فريق الشباب لنادي بيراميدز، مع وجوده في الفريق الأول بشكل طبيعي.

عمر شادي من مواليد 20 نوفمبر 2003، ويلعب في مركز المدافع، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إكسليسيور روتردام الهولندي تحت 21 سنة، ولعب معه لمدة سنة ونصف، وتم تصعيده للتواجد في صفوف الفريق الأول.

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وأنهى بيراميدز كذلك إجراءات قيد اللاعب في قائمته بشكل رسمي في اتحاد كرة القدم.

بيراميدز حتى الآن تعاقد مع كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وفيستون ماييلي ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.

كما أعلن نادي غزل المحلة انضمامه حارسه أحمد ميهوب إلى صفوف بيراميدز.

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