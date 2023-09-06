الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

لويز فيليبي - ريال بيتيس

أتم نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقه مع ريال بيتيس بشأن ضم المدافع البرازيلي لويس فيليبي.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية والمقرر له حتى 7 سبتمبر في السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن اتحاد جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي لويس فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني، لتمثيل الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وارتبط اسم اتحاد جدة خلال الفترة الأخيرة بضم مدافع وجناح لتدعيم صفوف الفريق المكتمل من ناحية عدد الأجانب وفي حاجة لرحيل عدد من لاعبيه.

ويلعب لويز فيليبي مع ريال بيتيس منذ الصيف الماضي قادما من لاتسيو.

ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.

ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن 9 لاعبين أجانب وهم:

مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - أحمد حجازي.

وانتقل طارق حامد لصفوف ضمك فيما اقترب البرازيلي رومارينيو من الانتقال لنادي الشباب بحسب قنوات "SSC" السعودية.

طريق الأهلي

ويعتبر اتحاد جدة هو المنافس المحتمل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالمباراة المقرر لها يوم 15 ديسمبر المقبل في السعودية.

ويواجه اتحاد جدة بطل دوري البلد المستضيف، فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا.

لويز فيليبي اتحاد جدة الأهلي
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