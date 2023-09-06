الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
أتم نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقه مع ريال بيتيس بشأن ضم المدافع البرازيلي لويس فيليبي.
لويز فيليبي
النادي : ريال بيتيس
ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية والمقرر له حتى 7 سبتمبر في السعودية.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن اتحاد جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي لويس فيليبي لاعب ريال بيتيس الإسباني، لتمثيل الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وارتبط اسم اتحاد جدة خلال الفترة الأخيرة بضم مدافع وجناح لتدعيم صفوف الفريق المكتمل من ناحية عدد الأجانب وفي حاجة لرحيل عدد من لاعبيه.
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