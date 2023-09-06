رونالدو: قالوا إنني مجنون عندما ذهبت إلى السعودية

يرى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن اللعب في الدوري السعودي أصبح الآن أمرا طبيعيا لأي لاعب في العالم.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وقال رونالدو لاعب النصر خلال مؤتمر صحفي له مع منتخب البرتغال: "عندما ذهبت إلى الدوري السعودي الجميع قال إنني مجنون، لكني كنت أعلم أن كل هذا سيحدث والكل الآن أصبح يتابع هذه البطولة".

لاعب النصر السعودي أضاف "بالنسبة لي كان شرفا عظيما أن أغير ثقافة بلد فيما يتعلق بكرة القدم وأن يذهب النجوم الكبار إلى المملكة العربية السعودية".

وأكمل "اللعب في السعودية أصبح أمرا طبيعيا وأتمنى أن تتطور كرة القدم أكثر في هذا البلد".

وأتم تصريحاته "سأكون صادقا، لقد حدث لي الكثير في العامين الماضيين لذا أفكر الآن بشكل مختلف ويجب أن أعيش الحياة يوما بعد يوم وألا أفكر على المدى الطويل".