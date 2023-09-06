كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:38
كتب : FilGoal
حسم منتخب الجزائر للكرة الطائرة صدارة المجموعة لصالحه بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.
وفاز منتخب الجزائر على مصر بنتائج 25-21، 25-22، 25-19، ليأتي في المركز الأول لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.
بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بعد فوزه في المباراة الأولى على بوروندي.
وبذلك يلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد ثالث المجموعة الثالثة.
وتضم المجموعة الثالثة كل من الكاميرون وليبيا وغينيا وكينيا.
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