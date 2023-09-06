كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

حسم منتخب الجزائر للكرة الطائرة صدارة المجموعة لصالحه بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وفاز منتخب الجزائر على مصر بنتائج 25-21، 25-22، 25-19، ليأتي في المركز الأول لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بعد فوزه في المباراة الأولى على بوروندي.

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وبذلك يلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد ثالث المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الكاميرون وليبيا وغينيا وكينيا.

منتخب مصر كرة طائرة
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