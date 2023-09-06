رونالدو: تنافسي مع ميسي انتهى بعد 15 عاما سيطرنا فيها على كرة القدم

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

رونالدو - ميسي

يرى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي أن التنافس بينه وبين ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين انتهى في الوقت الحالي بعد عدة سنوات من التنافس في أوروبا.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

البرتغال

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024: "إذ كنت تحب رونالدو ليس عليك أن تكره ميسي أو العكس، لأن كلانا جيد أو جيد جدا أيضا فنحن غيرنا تاريخ كرة القدم ولازلنا مستمرون في التغيير".

وأضاف "نحن نحظى بالاحترام في العالم كله وهذا هو الأمر الأهم".

وأكمل "ميسي يفعل ما يريده كما أفعل أنا وذلك بغض النظر عن إننا نلعب الآن خارج أوروبا، فهو يقدم أشياء رائعة في الدوري الأمريكي وأنا أيضا فعلت أشياء جيدة والإرث الخاص بنا مستمر".

وعن التنافس مع ميسي قال: "كما قلت سابقا نحن تقاسمنا المسرح عدة مرات والمنافسة بيننا استمرت لمدة 15 عاما والأمر انتهى الآن".

وأتم "لا أقول إننا أصدقاء أنا وميسي لأنني لأ أتناول معه العشاء من قبل، لكننا زملاء في نفس المهنة ونحترم بعضنا كثيرا".

كريستيانو رونالدو ميسي
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