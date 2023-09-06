بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على إسبرطه بثلاثية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:28

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

اختتم بيراميدز معسكره في تركيا بالفوز على إسبرطة سبور التركي بثلاثية دون رد في آخر الاختبارات الودية.

وسجل أهداف بيراميدز: فاخري لاكاي ووليد الكرتي وعبد الله السعيد.

وسجل الكرتي الهدف الأول في الشوط الأول عند الدقيقة العاشرة من ضربة رأس. وانتهي هذا الشوط بتفوق بيراميدز.

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في الشوط الثاني أضاف فاخري لاكاي الهدف الثاني، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وفي الشوط الثاني تألق الحارس شريف إكرامي وتصدى لركلة جزاء احتسبت ضد بيراميدز.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - عبد الله السعيد

الهجوم: فخري لاكاي

وشهد الشوط الثاني مشاركة شريف إكرامي، وأسامة جلال وسيف فاروق جعفر ورمضان صبحي، ودودو الجباس، ويوسف شعبان.

وستعود بعثة بيراميدز مساء الخميس للقاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لبيراميدز أن خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي 8-0، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي 7-0 والفوز على ألتينوردو التركي 1-0.

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