الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

حمد اليامي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع حمد اليامي قادما من صفوف الهلال.

ويواصل الشباب تدعيماته قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وأعلن الشباب اليوم الأربعاء ضم اليامي من الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
الكرة الذهبية - ياسين بونو يواصل التواجد ضمن المرشحين لجائزة ياشين الكرة الذهبية - بيليجهام وكامافينجا وثلاثي برشلونة ينافسون على أفضل لاعب شاب بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو مباشر ترشيحات الكرة الذهبية - صلاح في القائمة الأولى وعودة ميسي ولاعب عربي آخر

وواصل الشباب تدعيم صفوفه بعدما ضم البلجيكي ياينك كاراسكو قادما من أتليتكو مدريد.

كما ضم المغربي رومان سايس معارا من السد القطري، فيما تعاقد في وقت سابق مع الكولومبي جوستافو كويلار قادما من الهلال.

وكان نادي الشباب قد قرر إنهاء التعاقد مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.

وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

الشباب يحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 5 جولات.

الهلال السعودي الشباب السعودي
نرشح لكم
الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس رونالدو: قالوا إنني مجنون عندما ذهبت إلى السعودية بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو بعد 41 يوما.. الشباب السعودي يعلن رحيل كايزر ويستعين بمدرب الإسماعيلي السابق تقرير: طريق الأهلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم الاتفاق الرياضية السعودية: ريال مدريد ينفي تلقي عرضا لـ ألابا.. والموقف من محاولات اتحاد جدة منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب من أسود الأطلس إلى أسود المملكة.. الشباب يتعاقد مع قائد المغرب
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس 9 دقيقة | السعودية
الكرة الذهبية - صلاح ينافس 30 مرشحا.. وعودة ميسي وغياب رونالدو ونيمار 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو: قالوا إنني مجنون عندما ذهبت إلى السعودية 14 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - منتخب الجزائر يهزم مصر 3-0 ويتصدر المجموعة ساعة | كرة طائرة
رونالدو: تنافسي مع ميسي انتهى بعد 15 عاما سيطرنا فيها على كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
انتخابات الزمالك – 3 مرشحين جدد في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على إسبرطه بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 3 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية