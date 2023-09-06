الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:24
كتب : FilGoal
أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع حمد اليامي قادما من صفوف الهلال.
حمد تركي اليامي
النادي : الهلال
ويواصل الشباب تدعيماته قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.
وأعلن الشباب اليوم الأربعاء ضم اليامي من الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
🤍📸 جانب من صور التوقيع مع "حمد اليامي"#يلا_شباب pic.twitter.com/Cqb36Ngl2N— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 6, 2023
وواصل الشباب تدعيم صفوفه بعدما ضم البلجيكي ياينك كاراسكو قادما من أتليتكو مدريد.
كما ضم المغربي رومان سايس معارا من السد القطري، فيما تعاقد في وقت سابق مع الكولومبي جوستافو كويلار قادما من الهلال.
وكان نادي الشباب قد قرر إنهاء التعاقد مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.
وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.
وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.