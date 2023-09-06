الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع حمد اليامي قادما من صفوف الهلال.

ويواصل الشباب تدعيماته قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وأعلن الشباب اليوم الأربعاء ضم اليامي من الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

🤍📸 جانب من صور التوقيع مع "حمد اليامي"#يلا_شباب pic.twitter.com/Cqb36Ngl2N — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 6, 2023

وواصل الشباب تدعيم صفوفه بعدما ضم البلجيكي ياينك كاراسكو قادما من أتليتكو مدريد.

كما ضم المغربي رومان سايس معارا من السد القطري، فيما تعاقد في وقت سابق مع الكولومبي جوستافو كويلار قادما من الهلال.

وكان نادي الشباب قد قرر إنهاء التعاقد مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.