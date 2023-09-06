الكرة الذهبية - بيليجهام وكامافينجا وثلاثي برشلونة ينافسون على أفضل لاعب شاب

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ترشحيات اللاعبين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن موسم 2022-2023.

بيدري

النادي : برشلونة

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب شاب خلال حفل الكرة الذهبية "بالون دور" يوم 30 أكتوبر الجاري على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين شباب في العالم تواجد ثلاثي برشلونة الإسباني، بيدري وجافي وأليخاندرو بالدي.

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بالإضافة إلى ثنائي ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي إدوارد كامافينجا.

وإليكم قائمة أفضل 10 لاعبين شباب في "بالون دور":

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي إيلي واهي – لانس الفرنسي

البرتغالي أنطونيو سليفا - بنفيكا البرتغالي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

النرويج راسموس هيويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإسباني بيدري – برشلونة الإسباني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزج الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

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وفاز بالجائزة في 2018 كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي 2019 فاز ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي 2021 فاز بيدري ثم تبعه في 2022 جافي ثنائي برشلونة.

ريال مدريد برشلونة الكرة الذهبية بيدري بيلينجهام
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