بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

جواو بيدرو

أتم نادي التعاون السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وانضم بيدرو لصفوف التعاون قادما من صفوف الوحدة الإماراتي.

ونشر التعاون مقطع فيديو وكتب: "بـيـدرو وصــل.. الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة".

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المهاجم صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف التعاون بعد رحيل مهاجمه المخضرم لياندر تاوامبا لصفوف نادي الأخدود.

ويقدم التعاون مستوى مميز منذ انطلاق الموسم الحالي بالدوري السعودي ويتقاسم صدارة الترتيب مع الهلال برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات.

ولعب بيدرو في صفوف الوحدة الإماراتي منذ صيف 2021 قادما من صفوف الظفرة.

وخاض بيدرو 65 مباراة بقميص الوحدة وسجل 35 هدفا وصنع 6 آخرين بجميع المسابقات.

وسبق لبيدرو اللعب بقمصان أندية بالميراس البرازيلي والفتح السعودي والظفرة وبني ياس والوحدة بالدوري الإماراتي.

التعاون السعودي جواو بيدرو الوحدة الإماراتي
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