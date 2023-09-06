بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو

أتم نادي التعاون السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وانضم بيدرو لصفوف التعاون قادما من صفوف الوحدة الإماراتي.

ونشر التعاون مقطع فيديو وكتب: "بـيـدرو وصــل.. الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة".

بـيـدرو وصــل 🛬 الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة 🤩💛#WELCOME_JOAO_PEDRO pic.twitter.com/CSSccSd9f9 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 6, 2023

المهاجم صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف التعاون بعد رحيل مهاجمه المخضرم لياندر تاوامبا لصفوف نادي الأخدود.

ويقدم التعاون مستوى مميز منذ انطلاق الموسم الحالي بالدوري السعودي ويتقاسم صدارة الترتيب مع الهلال برصيد 13 نقطة بعد 5 جولات.

ولعب بيدرو في صفوف الوحدة الإماراتي منذ صيف 2021 قادما من صفوف الظفرة.

وخاض بيدرو 65 مباراة بقميص الوحدة وسجل 35 هدفا وصنع 6 آخرين بجميع المسابقات.

وسبق لبيدرو اللعب بقمصان أندية بالميراس البرازيلي والفتح السعودي والظفرة وبني ياس والوحدة بالدوري الإماراتي.