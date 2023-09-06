ملف الكرة الذهبية 2023 - صلاح على رأس الترشيحات.. وتواجد إفريقي في جوائز كوبا وياشين

30 اسما رُشح لجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات عن موسم 2023-2024، كما ترشح 10 لجائزة ياشين لأفضل حارس و10 لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما.

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

FilGoal.com يقدم لكم جميع المرشحين لجوائز مجلة فرانس فوتبول.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية رجال لموسم 2023-24

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

الجورجي خفتشيا كفاراسيتخيليا – نابولي الإيطالي

الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر الإيطالي

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

البرتغالي روبن دياش – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني خوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني ألكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 8 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

وتوج الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة الموسم الماضي.

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي.

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

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المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات (30 اسما)

الإنجليزية راشيل دالي

السويدية فريدولينا رولفو

الإسبانية أولجا كارمونا

الإنجليزية جورجيا ستانواي

السويدية أماندا إليستيدت

النيوزيلندية هايلي راسو

الأمريكية صوفيا سميث

الإسبانية سلمى باراييلو

الإنجليزية ميلي برايت

اليابانية هيناتا مايازاوا

الألمانية لينا أوبيردورف

الهولندية ديفين فان دوميسيلر

الكولومبية ليندا كايسيدو

الفرنسية ديانا كاديداتو

الأسترالية سام كير

الإسبانية باتريشا جويراخو

الهولندي إيوا باخور

النرويجية جيرو ريتين

البرازيلية دابينيا

اليابانية يوي هاسيجاوا

الإسبانية أيتانا بونماتي

الألمانية ألكسندرا بوب

الإيرلندية كاتي ماكبي

الهولندية جيل رورد

الفرنسية ويندي رينار

النيجيرية أسيسات أشوالا

الجامايكية خديجة شو

الإسبانية مابي ليون

الإنجليزية ماري إبريس

وفازت النرويجيه أدا هيجيربيرج بالنسخة الأولى في 2018، ثم تبعتها الأمريكية ميجان رابينو.

وفي 2021 فازت الإسبانية أليكسا بوتياس بالجائزة وحافظت على لقبها الموسم الماضي.

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المرشحون لجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي

الألماني مارك أندري تير شتيجين – برشلونة الإسباني

البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي

الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فنربخشة التركي

الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي

وتنسب الجائزة لـ "ليف ياشين" أسطورة الكرة السوفيتية وهو الحارس الوحيد الذي فاز بالجائزة عام 1963.

واستحدثت جائزة ياشين في 2019 لتقدم لأفضل حارس مرمى.

وفاز بها البرازيلي أليسون في النسخة الأولى، ثم تبعه جانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان في 2021 وفاز البلجيكي تيبو كورتوا بالجائزة عن العام الماضي.

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المرشحون لجائزة كوبا أفضل لاعب تحت 21 عاما:

فاز بالجائزة في 2018: كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي

وفي 2019 فاز ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي

وفي 2021 فاز بيدري ثم تبعه في 2022 جافي ثنائي برشلونة.

النرويج راسموس هيويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإسباني بيدري – برشلونة الإسباني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزج الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي إيلي واهي – لانس الفرنسي

البرتغالي أنطونيو سليفا - بنفيكا البرتغالي

وفاز بالجائزة في 2018 كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي 2019 فاز ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي 2021 فاز بيدري ثم تبعه في 2022 جافي ثنائي برشلونة.