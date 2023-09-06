بعد 41 يوما.. الشباب السعودي يعلن رحيل كايزر ويستعين بمدرب الإسماعيلي السابق
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
أنهى نادي الشباب السعودي ارتباطه بالمدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد 41 يوما من توليه المهمة.
وتولى كايزر مهمة تدريب الشباب في نهاية يوليو الماضي خلفا للمدرب الإسباني فيسنتي مورينو الذي تولى تدريب ألميريا الإسباني.
وأعلن نادي الشباب إنهاء التعاقد مع كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.
وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.
✔️ #الشباب ينهي عقد المدرب "كايزر" ويكلف الأرجنتيني" خوان براون" pic.twitter.com/rExYfMFaZ2— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 6, 2023
وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.
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