بعد 41 يوما.. الشباب السعودي يعلن رحيل كايزر ويستعين بمدرب الإسماعيلي السابق

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

مارسيل كايزر

أنهى نادي الشباب السعودي ارتباطه بالمدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد 41 يوما من توليه المهمة.

وتولى كايزر مهمة تدريب الشباب في نهاية يوليو الماضي خلفا للمدرب الإسباني فيسنتي مورينو الذي تولى تدريب ألميريا الإسباني.

وأعلن نادي الشباب إنهاء التعاقد مع كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.

وجاء ذلك التكليف لمدرب الإسماعيلي الأسبق لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

المدرب صاحب الـ45 عاما سبق له تدريب الإسماعيلي الموسم الماضي واستمر مع الدراويش لست مباريات فقط.

ولم يستطع براون الفوز في أي مباراة مع الإسماعيلي آنذاك وتعادل ثلاث مرات وهُزم في مثلهم.

الشباب يحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 5 جولات.

الشباب السعودي خوان براون
نرشح لكم
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس رونالدو: قالوا إنني مجنون عندما ذهبت إلى السعودية الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو تقرير: طريق الأهلي.. اتحاد جدة يحسم صفقة نجم الاتفاق الرياضية السعودية: ريال مدريد ينفي تلقي عرضا لـ ألابا.. والموقف من محاولات اتحاد جدة منافس الأهلي - تمهيدا للإعلان عن صفقة جديدة؟ رومارينو يتمم اتفاقه مع الشباب
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات 5 ساعة | الدرجة الثانية
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري 5 ساعة | السعودية
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي 6 ساعة | أمريكا
غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي 6 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر 6 ساعة | كرة يد
الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا 6 ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة 7 ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر