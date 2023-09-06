موندو: جواو فيليكس رفض يونايتد وليفربول من أجل برشلونة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفض جواو فيليكس العديد من العروض من أجل تحقيق حلمه والانضمام لصفوف برشلونة.

جواو فيليكس

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم البرتغالي جواو فيليكس إلى برشلونة في نهاية فترة الانتقالات الصيفية السابقة قادما من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقالت الصحيفة إن جواو فيليكس رفض عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وآخر من ليفربول، وذلك لتحقيق حلمه باللعب لبرشلونة.

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وأن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة كان لا يفضل فكرة ضم جواو فيليكس طوال فترة الإنتقالات، إلا أنه تراجع عن موقفه في النهاية.

كذلك وافق فيليكس على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى برشلونة.

وشارك فيليكس البالغ من العمر 23 عاما مع برشلونة في مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وقبل انضمامه إلى برشلونة جدد فيليكس تعاقده مع أتليتكو مدريد حتى عام 2029.

برشلونة جواو فيليكس
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