الخليفي: لم أرّ هذه الروح في باريس سان جيرمان من قبل

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالروح الموجودة في الفريق والتي "لم يرها من قبل في الفريق".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

وقال الخليفي لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "هذا الموسم، نمر بدورة جديدة لـ باريس سان جيرمان، نركز الأداء وأسلوب اللعب أكثر من النتائج، إذا فعلنا ذلك النتائج ستتحقق".

وأضاف "فريق باريس سان جيرمان داخل وخارج الملعب متحدين بشكل لم أشاهده من قبل".

وأكمل "لدينا مدير رياضي مذهل وأنا سعيد للغاية بعودة الروح للفريق".

وبدأ باريس الدوري الفرنسي بفقدان 4 نقاط بالتعادل في مباراتين ثم فاز على لانس ثم أولمبيك ليون.

وتواجد باريس سان جيرمان في مجموعة حديدية بدوري الأبطال رفقة ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق أسباب عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة ناديه في الصيف لرغبته في الرحيل.

وقالت الصحيفة إن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله

وأن بعض العوامل أصبحت في صالح باريس سان جيرمان بشأن تجديد تعاقد مبابي أبرزها رحيل نيمار الذي توترت علاقة مبابي معه، والتعاقد مع لوكاس هيرنانديز وكولو مواني وعثمان ديمبيلي أصدقاء مبابي في منتخب فرنسا، بالإضافة إلى رحيل ميسي ليصبح مبابي قلب مشروع سان جيرمان، وكذلك تصعيد شقيقه إيثان للفريق الأول، الأمر الذي أدى إلى تحسين مزاج مبابي.

بالإضافة إلى عودة العلاقة الطيبة بين ناصر الخليفي رئيس النادي ومبابي وذلك بعد حديثه في غرفة ملابس الفريق والإشارة إلى مبابي بأنه قائد منتخب فرنسا.

ويرى باريس سان جيرمان أن الأداء القوي الذي سيقدمه الفريق في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لويس إنريكي قد يدفع مبابي لإعادة النظر في خياراته وتجديد تعاقده مع النادي.

وغاب مبابي عن فترة إعداد باريس سان جيرمان بعدما أبلغ النادي بعدم تجديد تعاقده للموسم الإضافي، ليقرر النادي استبعاده من التدريبات وفترة الإعداد.

قبل أن يعود مبابي للمشاركة مع بداية الدوري الفرنسي ويسجل 5 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانا.