قداح يطير إلى بولندا للانضمام إلى كيلسي لأول مرة

طار حسن قداح لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر يوم الأربعاء إلى بولندا للانضمام لفريقه الجديد كيلسي لأول مرة.

وبدأ كيلسي الموسم الجديد بدون قداح الذي غاب عن فترة الاعداد وبداية الموسم بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مايو الماضي.

ونشر النادي البولندي عبر حسابه على إنستجرام صورة قداح في المطار وهو في طريقه إلى بولندا.

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قبل عامين من الآن، أعلن نادي كييلسي البولندي، ضم حسن وليد قداح ظهير أيسر نادي الزمالك لكرة اليد، وبعقد لمدة 4 سنوات، تبدأ في صيف 2023.

ويستعد كيلسي لملاقاة فريق كاليز ضمن الجولة الثالثة من الدوري البولندي لكرة اليد يوم الأربعاء.

وينطلق مشوار كيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم 13 سبتمبر الجاري بملاقاة ألبورج الدانماركي.

أما في نوفمبر فيلعب كيلسي في كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب".

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

وتأتي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل اللقب وبطل دوري الأبطال)

- كيلسي البولندي (وصيف دوري أبطال أوروبا)

- برشلونة الإسباني (ثالث دوري أبطال أوروبا)

- فوكس برلين الألماني (بطل الدوري الأوروبي)

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا)

- سان فيرناندو الأرجنتيني (بطل أمريكا الجنوبية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة كوينزلاند الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- النجمة البحريني (بطل آسيا)

- الكويت الكويتي (بطل العرب)

- الخليج (ممثل السعودية)

- النور (ممثل السعودية)

ومن المقرر أن تقام القرعة خلال شهر سبتمبر الجاري.

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