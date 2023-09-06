صلاح محسن: لا أركز على إمكانية انضمام مهاجم جديد.. وكولر مدرب مختلف

شدد صلاح محسن لاعب الأهلي على أنه لا يركز مع الحديث حول إمكانية ضم الفريق ويركز فقط على تدريبات الفريق حاليا.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال محسن عبر موقع النادي: "عودتي للأهلي من جديد أمر أسعدني كثيرًا، كنت أسعى لتحقيق ذلك، وأنا مُقبل على تحدٍ جديد، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة، وتجربة إعارتي كانت فيها سلبيات وإيجابيات بكل تأكيد، ولكن في النهاية نجحت في تحقيق ما كنت أرغب فيه بالعودة مجددًا للنادي".

واستمر "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال الموسم الجديد وأرجو أن يكون لي دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وتابع "شعرب بقرب عودتي للأهلي عندما وصلت لمستوى من الجاهزية الجيدة بعد التدريب بمنتهى القوة حتى استطعت الوقوف من جديد على قدمى وظهرت بمستوى جيد مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "مارسل كولر تحدث معي بشكل إيجابي للغاية، لقد تعاملت مع مدريبن كثيرين لكنه مختلف ويتعامل بشكل رائع معي وتحدث معي أيضا قبل مواجهة سيراميكا وبيراميدز وقال لي إنها بمثابة التحدي بالنسبة لي".

وأكمل "مواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة كانت مختلفة وتمثل تحد كبير بالنسبة لي واستطعت قيادة الفريق لتحقيق اللقب وكان التوفيق حليفا لي".

وشدد "أركز فقط على تدريبات الأهلي ولا يشغلني الحديث عن ضم مهاجم جديد وأسعى فقط لإفادة الفريق وأتمنى أن أظهر بشكل كيب وسنعمل على تحقيق الألقاب لإسعاد جماهيرنا".

وأردف "معسكر النمسا رائع للغاية والنادي قام بتوفير كل سبل الراحة لنا، ونسعى لتحقيق الاستفادة منه فنيا وبدنيًا، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديد من أجل الوصول لأفضل جاهزية قبل الموسم الجديد".

واستطرد "تتويج الأهلي بـ5 بطولات في الموسم الماضي شيء طبيعي، وهناك تحديات كثيرة لنا في الموسم الجديد ونسعى لتحقيق المزيد لأننا نتواجد في نادٍ كبير وهدفنا الاستمرار في اعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب المحلية والإفريقية".

وتابع: "فخور بجمهور النادي الأهلي وأسعى لإسعادهم خلال الموسم الجديد، قد أكون قصرت معهم في فترة سابقة، لكن في أغلب البطولات التي لعبت فيها لم ألعب في مركزي الأساسي ولكن أعدهم بأنني سأظهر بأفضل حالاتي".

وأتم "البطولات الكثيرة تحتاج للاستعداد بقوة، ونكون في حالة تركيز شديدة، وسنستعد بقوة لبطولة كأس السوبر الإفريقي، من أجل التتويج بها في بداية الموسم وإسعاد الجماهير".

وقضى صلاح محسن الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة بعد التغلب في النهائي على المصري.

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

وخرج للإعارة مع سموحة قبل أن يعود من جديد للأهلي ويعار مرة أخرى إلى سيراميكا كليوباترا.

ومع سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي شارك صلاح محسن في 20 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.