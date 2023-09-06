الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لمكادي

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 16:36

كتب : رضا السنباطي

إسلام رشدي

أعلن نادي مكادي تعاقده مع إسلام رشدي قادما من نادي دكرنس.

وقضى رشدي 6 أشهر مع دكرنس قبل أن يرحل عن الفريق ويوقع لمكادي.

ويلعب نادي مكادي في المجموعة الأولى من القسم الثاني.

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وسبق لرشدي أن لعب في صفوف الأهلي في موسم 2014-2015.

كما سبق لرشدي أن لعب في الدوري الممتاز مع المنيا والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب رشدي في صفوف الجونة منذ 2018 وحتى الانتقال لدكرنس خلال شهر يناير الحالي.

إسلام رشدي دكرنس مكادي
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