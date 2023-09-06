الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لـ مكادي

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 16:36

كتب : رضا السنباطي

إسلام رشدي

أعلن نادي مكادي تعاقده مع إسلام رشدي قادما من نادي دكرنس.

وقضى رشدي 6 أشهر مع دكرنس قبل أن يرحل عن الفريق ويوقع لمكادي.

ويلعب نادي مكادي في المجموعة الأولى من القسم الثاني.

أخبار متعلقة:
قبل العودة إلى القاهرة.. الأهلي يخوض مرانه الأخير في النمسا مران الزمالك - تدريبات بدنية إضافية للجزيري - وعمرو السيسي يواصل التأهيل عبد الظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر الشناوي: نسعى للقب الدوري الإفريقي الأول.. وموقفنا من سيمبا مثل الجميع

وسبق لرشدي أن لعب في صفوف الأهلي في موسم 2014-2015.

كما سبق لرشدي أن لعب في الدوري الممتاز مع المنيا والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب رشدي في صفوف الجونة منذ 2018 وحتى الانتقال لدكرنس خلال شهر يناير الحالي.

إسلام رشدي دكرنس مكادي
نرشح لكم
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة بيراميدز يضم عمر شادي قادما من هولندا الرياضية السعودية: طريق الأهلي.. اتحاد جدة أتم اتفاقه مع مدافع ريال بيتيس الصفقة الرابعة – الشباب السعودي يضم مدافع الهلال بديل تاوامبا.. التعاون يتعاقد مع جواو بيدرو سيلعب ضد شقيقه في الدوري.. بلدية المحلة يتعاقد مع أحمد العش البنك الأهلي يتعاقد مع عماد فتحي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - ضربة البداية 18 سبتمبر.. وتحديد مواعيد أول 3 جولات 9 ساعة | الدرجة الثانية
صن: الشباب السعودي يتفق شفهيا مع جون تيري 9 ساعة | السعودية
تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي 9 ساعة | أمريكا
غياب حمزة علاء عن مواجهة المنتخب الأولمبي وروسيا قبل العودة لـ الأهلي 9 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد رفض طلبنا وجلسة جديدة لتقريب وجهات النظر 9 ساعة | كرة يد
الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من النمسا 9 ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: انتهت.. صلاح لن ينتقل إلى اتحاد جدة 10 ساعة | المحترفون
الزمالك يعلن انتهاء أزمة القائمة الأولى لناشئيه 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر