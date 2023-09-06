الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لـ مكادي

أعلن نادي مكادي تعاقده مع إسلام رشدي قادما من نادي دكرنس.

وقضى رشدي 6 أشهر مع دكرنس قبل أن يرحل عن الفريق ويوقع لمكادي.

ويلعب نادي مكادي في المجموعة الأولى من القسم الثاني.

وسبق لرشدي أن لعب في صفوف الأهلي في موسم 2014-2015.

كما سبق لرشدي أن لعب في الدوري الممتاز مع المنيا والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب رشدي في صفوف الجونة منذ 2018 وحتى الانتقال لدكرنس خلال شهر يناير الحالي.