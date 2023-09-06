الدرجة الثانية - إسلام رشدي ينضم لـ مكادي
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 16:36
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي مكادي تعاقده مع إسلام رشدي قادما من نادي دكرنس.
إسلام رشدي
النادي : دكرنس
وقضى رشدي 6 أشهر مع دكرنس قبل أن يرحل عن الفريق ويوقع لمكادي.
ويلعب نادي مكادي في المجموعة الأولى من القسم الثاني.
وسبق لرشدي أن لعب في صفوف الأهلي في موسم 2014-2015.
كما سبق لرشدي أن لعب في الدوري الممتاز مع المنيا والإنتاج الحربي والجونة.
ولعب رشدي في صفوف الجونة منذ 2018 وحتى الانتقال لدكرنس خلال شهر يناير الحالي.
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